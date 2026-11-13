Violences contre les proviseurs : rassemblement des Pyrénées-Atlantiques le 13 novembre

Des chefs d'établissements des Pyrénées-Atlantiques dénoncent les agressions contre les proviseurs lors du rassemblement du 13 novembre à Pau.

Une quarantaine de personnels de direction d'établissements scolaires des Pyrénées-Atlantiques ont dénoncé collectivement les violences subies par leurs pairs lors d'un rassemblement organisé le vendredi 13 novembre devant le lycée Louis-Barthou à Pau. Cette manifestation visait à condamner les actes de violence ayant touché des directeurs d'établissements scolaires à travers la France, notamment dans le contexte de la contestation lycéenne récente. Les participants ont tenu à affirmer leur solidarité avec les collègues agressés tout en rejetant fermement toute instrumentalisation politique de ces violences.

Aggressions documentées dans plusieurs académies

Les pancartes déployées lors de la manifestation à Pau listent des faits précis survenus dans différentes régions du pays, illustrant l'ampleur de la menace pesant sur les chefs d'établissements. À Bègles, un proviseur a été touché à la tête par un pavé et a dû être hospitalisé après l'incident. Rueil-Malmaison a également enregistré une agression où un proviseur a été frappé à la tête par-derrière, devant son lycée, entraînant trois jours d'incapacité totale de travail. Dans l'Académie de Versailles, un directeur a subi les brûlures au cou et une perte d'audition après avoir été touché par un mortier d'artifice. Enfin, à Clermont-Ferrand, un proviseur a été blessé à la tête par un tir de mortier, laissant des brûlures visibles au visage.

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Positionnement du syndicat SNPDEN

Éric Sayerce-Pon, secrétaire départemental du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN), a exprimé l'indignation des représentants des chefs d'établissements, soulignant que ces actes sont inacceptables et qu'ils visent des femmes et des hommes qui incarnent l'école, la République et l'autorité de l'État. Il a décrit des collègues épuisés après des semaines de mobilisation lycéenne à travers tout le pays, précisant qu'une cinquantaine d'entre eux envisagent d'abandonner leur fonction. Tout en condamnant fermement ces violences, Éric Sayerce-Pon a tenu à clarifier que le syndicat ne confond pas ces actes avec les revendications légitimes portées par les lycéens et refuse d'attribuer collectivement ces violences à toute une génération d'élèves.

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Inquiétudes sur la radicalisation du mouvement

La proviseure du lycée Louis-Barthou, qui a rejoint le rassemblement avec sa direction, a partagé les mêmes craintes concernant l'évolution du mouvement social. Elle a rappelé qu'il existe en France des endroits où les jeunes ont le sentiment d'être abandonnés par la République et n'ont plus rien à perdre. Le syndicat SNPDEN exprime une inquiétude croissante face à une possible radicalisation du mouvement, notant que des familles très inquiètes tentent parfois de forcer le passage des blocus. Des tensions ont également été observées entre élèves, certains jeunes souhaitant entrer de force dans les salles de classes, ce qui rend la situation particulièrement préoccupante pour la sécurité des enseignants et des élèves.

Appels à des moyens supplémentaires pour l'éducation

Les participants au rassemblement ont insisté sur la nécessité pour le ministère de l'Éducation nationale d'apporter des réponses adaptées et concrètes à cette crise. Ils réclament l'octroi de moyens supplémentaires afin de garantir que tous les élèves du pays puissent accéder équitablement à une éducation digne, conformément aux missions fondamentales des encadrants qui sont d'éduquer, de protéger et de faire vivre l'école de la République. Le syndicat SNPDEN rappelle que cette mission d'accompagnement visant à aider au développement de l'esprit critique des élèves ne doit pas conduire les personnels à vivre dans la peur ni à être ciblés jusque dans leurs logements personnels.