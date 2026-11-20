Martin Ajdari, président de l'Arcom, dénonce une flambée d'agressions physiques et d'intimidations visant les journalistes lors des manifestations sociales en France.

La présidente de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( Arcom), Martin Ajdari, a exprimé une profonde inquiétude concernant la multiplication des actes de violence et d'intimidation dirigés contre les professionnels des médias. Ces derniers sont particulièrement ciblés depuis le début des mobilisations sociales réunissant lycéens, étudiants et citoyens réclamant une meilleure prise en charge du coût de la vie. Cette escalation de tensions a conduit l'autorité administrative indépendante à qualifier le niveau de dangerosité d'inédit et de particulièrement préoccupant pour la sécurité des reporters sur le terrain.

Une augmentation alarmante des agressions physiques

Dans une déclaration publiée vendredi, Martin Ajdari a souligné que les syndicats de journalistes ainsi que les directions de plusieurs grands médias avaient officiellement dénoncé des violences exercées par les forces de l'ordre à l'encontre de leurs membres. Le comptage établi par l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières (RSF), actualisé ce lundi, fait état de 74 journalistes ayant été entravés dans l'exercice de leur couverture médiatique des événements. Ce total comprend 47 cas de violences physiques, dont 31 sont imputables aux forces de l'ordre.

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Les incidents rapportés incluent des coups de matraque et même un tir de lanceur de balles de défense (LBD), visant des reporters qui portaient clairement des brassards de presse les identifiant. Martin Ajdari a insisté sur le fait que les journalistes se retrouvent désormais dans une situation comparable à celle d'une scène de guerre, les obligeant à embaucher des équipes de sécurité privées, à dissimuler leur identité ou leur image pour assurer leur survie professionnelle et physique.

Interventions des syndicats et réponse gouvernementale

Le jeudi 12 novembre, une délégation de syndicats de journalistes a reçu Laurent Nuñez pour lui dénoncer formellement ces agressions récurrentes. Ils ont exigé le respect strict du schéma national du maintien de l'ordre et ont demandé aux autorités de rappeler à l'ordre les forces de police responsables de ces violences. Cette démarche collective vise à garantir le respect du droit fondamental d'informer, qui semble désormais mis à mal par l'hostilité grandissante des manifestations.

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Des cas spécifiques ont attiré l'attention des médias, notamment à Lyon où une enquête pour violences volontaires en réunion et avec visage dissimulé a été ouverte après le week-end précédent. Des journalistes de BFMTV avaient été pris à partie par des manifestants qui semblaient nourrir une volonté de lynchage, nécessitant une intervention directe de la police pour leur protection. L'une des victimes a d'ailleurs choisi de prendre la parole publiquement sur le réseau social X pour décrire les faits.

Appels à un renforcement législatif des protections

La présidente de Radio France, Sibyle Veil, a indiqué lors d'une rencontre avec la presse vendredi qu'elle soutenait fermement l'idée d'ajouter des circonstances aggravantes au code pénal. Ces dispositions viseraient spécifiquement les violences commises à l'encontre des journalistes, au même titre que celles dirigées contre les magistrats, les policiers, les enseignants ou le personnel de santé. Cette proposition vise à renforcer l'appareil juridique de protection des acteurs essentiels à la vie démocratique.

Sibyle Veil a rappelé que les journalistes sont des artisans de la démocratie qui prennent des risques quotidiens pour informer les citoyens. Elle a souligné que la qualité de l'information est primordiale pour que les électeurs puissent faire des choix éclairés lors des scrutins. Martin Ajdari a également réagi aux interpellations publiques de journalistes par des responsables politiques, affirmant que si le débat est légitime, les intimidations ne doivent en aucun cas être tolérées par les institutions républicaines.