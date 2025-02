Violences conjugales : un septuagénaire jugé en appel

Un homme de 70 ans était jugé en appel pour violences conjugales après avoir contesté une condamnation de première instance. L'accusé nie les faits et affirme que la victime est en réalité sa compagne et qu'elle lui en veut pour ses biens.

Un homme âgé de 70 ans, résidant à Saint-Sylvestre-sur-Lot (47), comparaissait devant la cour d'appel du Lot-et-Garonne pour des accusations de violences conjugales ce jeudi 13 février. Cet homme avait contesté la décision de la justice de première instance, rendue en 2023, qui l'avait condamné à trois mois de prison avec sursis et à l'interdiction de tout contact avec la victime.

\« Cette relation n'a pas été un long fleuve tranquille, la vie conjugale était marquée par des épisodes de violences », détaille l'avocate de la partie civile, Me Joffroy. La relation amoureuse qui unissait l'accusé à la victime avait duré douze ans. En avril 2022, l'accusé se serait rendu à l'encontre de sa compagne après une nouvelle dispute liée à la jalousie. L'homme de 70 ans se serait jeté sur elle car cette dernière refusait de lui remettre son téléphone portable. Il l'aurait attrapée par les cheveux, lui aurait secoué la tête avant de lui crier : « Je vais te tuer, je vais faire une boucherie de toi ». Un examen médical relatant des excoriations ainsi qu'un palpé douloureux au niveau du bras a permis de confirmer la version de la victime. \D'ailleurs, l'accusé avait également été poursuivi en justice pour des faits de menaces de mort envers son ex-compagne, pour lesquels il avait été relaxé, faute de preuves, en première instance par le tribunal judiciaire d'Agen. Ce jeudi 13 février, l'audience était donc essentiellement orientée sur les faits de violence. Des accusations qu'il conteste, allant jusqu'à affirmer que la victime n'est pas son ex-compagne, mais bien lui. « C'est elle qui me tapait tout le temps. Elle était très jalouse, m'éloignait de ma famille, me privait de tout », clame le retraité. Selon lui, la victime en voudrait à ses biens, raison pour laquelle elle l'aurait traîné devant un tribunal. « Elle a raconté tout cela parce qu'elle veut avoir des droits sur ma maison », se défendait-il à la barre. L'avocate générale a requis la même peine que celle qui avait été prononcée en première instance, mais a, en revanche, demandé à la cour d'y ajouter une interdiction de paraître au domicile de la victime. La décision sera rendue le 10 avril prochain





