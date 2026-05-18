Violences conjugales : homme de 63 ans mis en examen, féminicides en hausse

Un homme de 63 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir été déféré dans le cadre d'une enquête pour homicide par conjoint ou concubin de la victime. Des associations féministes alertent sur une augmentation du nombre de féminicides conjugaux avec 36 femmes mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon depuis le début de l'année, dont six en seulement neuf jours.

L' homme de 63 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir été déféré samedi dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte pour homicide par conjoint ou concubin de la victime.

Ce vendredi 16 mai, il a été mis en examen et incarcéré, a indiqué ce lundi à l'AFP le procureur de Pontoise. À l'issue de sa garde à vue, il a été déféré le 17 mai dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte du chef d'homicide par conjoint ou concubin de la victime. L'homme de 63 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Le 11 mai, des associations féministes ont exhorté l'État à agir en alertant que, depuis le début de l'année, 36 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon, dont six en seulement neuf jours. Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait alors jugé que la situation était insoutenable et avait assuré que la mobilisation des policiers et des gendarmes était totale. Le 10 mai, déjà dans le Val-d'Oise, un policier municipal a été soupçonné d'avoir tué par balles son ex-compagne et leurs deux enfants de neuf et 13 ans à son domicile de Villers-en-Arthies, avant de retourner son arme de service contre lui.

Le 3919, le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement... ), est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).

Un procès sous haute sécurité : Félix Bingui, le chef présumé du clan Yoda, jugé à Marseille pour trafic de stupéfiants. C’est un non-sujet : Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, déplore les polémiques sur son souhait de ne pas accrocher le portrait d'Emmanuel Macron. La honte et la peur doivent changer de camp : l'avocat de Laëtitia raconte l'enfer de 7 années de viols, de torture et d'emprise.

Tribune anti-Bolloré : le président du CNC dit regretter la réaction du patron de Canal+ qui pose question sur le plan de la liberté d'expression. Atlético de Madrid : 'J'étais très jeune, j'ai commis une erreur', les excuses de Griezmann à son public pour son départ au Barça. Guerre au Moyen-Orient : l'Iran dit avoir frappé des groupes liés aux États-Unis et Israël dans l'ouest du pays





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