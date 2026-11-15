Violences conjugales: Décès d'une femme brûlée par son conjoint à Saint-Denis-de-Pile

Une femme décède suite à des brûlures causées par son mari à Saint-Denis-de-Pile. Le parquet requalifie l'affaire en homicide conjugale dans la Gironde.

Une mère de famille est décédée dans la nuit de samedi à dimanche 15 novembre des suites de brûlures graves, causées par son conjoint lors d'un incendie criminel survenu la semaine précédente. Le parquet de Libourne a confirmé que la victime avait succombé à ses blessures après avoir été évacuée en urgence vers le centre hospitalier de Bordeaux. Cette tragédie intervient alors que l'auteur des faits, né en 1978, est lui-même mort dans les flammes du domicile familial à Saint-Denis-de-Pile, en Gironde.

Requalification en homicide par conjoint

Loïs Raschel, procureur de la République à Libourne, a annoncé que l'enquête initiale sur les circonstances de l'incendie a été officiellement requalifiée en homicide par conjoint. Cette décision juridique majeure précise que le décès de la victime, née en 1980, n'était pas une conséquence accidentelle du feu, mais le résultat d'actes volontaires de son compagnon. Afin de confirmer formellement les causes médicales et juridiques du décès, le procureur a immédiatement ordonné la réalisation d'une autopsie sur le corps de la défunte.

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Détails de l'agression et contexte antérieur

Les événements dramatiques se sont déroulés mardi dernier vers 23 heures, lorsque la gendarmerie a été alertée par l'un des trois enfants du couple. L'enfant a rapporté que son père s'était enfermé avec sa mère dans une chambre de la maison, accompagné d'un bidon d'essence, avant de mettre le feu à la pièce. Ce drame s'inscrit dans un contexte de tensions conjugales déjà connues des forces de l'ordre, car fin octobre, la victime avait contacté la gendarmerie pour signaler des tentatives de violences physiques de la part de son compagnon dans un cadre de séparation, mais elle avait alors refusé de porter plainte.

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Impact social et statistiques nationales

Cette affaire locale illustre la gravité continue des violences au sein du couple en France, avec des chiffres alarmants qui soulignent l'urgence de la situation. Selon les dernières données du ministère de l'Intérieur, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2025, marquant une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Ces statistiques nationales mettent en lumière la difficulté persistante à protéger les victimes, notamment lorsque celles-ci, par peur ou sous emprise, refusent initialement de saisir la justice malgré les signaux d'alerte.