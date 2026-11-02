Violences conjugales aux Landes : blocage du financement de l'équipe mobile

Aux Landes, le financement de 380 000 euros pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales reste bloqué. Le projet de logement et d'équipe mobile attend toujours la décision de l'État.

La département des Landes attend toujours les 380 000 euros promis par l'État pour financer une équipe mobile et des logements dédiés aux victimes de violences conjugales. Ce projet, annoncé en mai 2026 par Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, reste à ce jour sans concrétisation effective sur le terrain. Bien que le dossier ait été transmis à Paris le 17 juillet, aucune décision d'attribution n'a été notifiée au Département plus de trois mois après.

Un projet territorial au point mort

Le projet territorial d'hébergement et d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants est porté par le Département et ses partenaires depuis 2024. Initialement, lors de sa visite à Dax le 22 mai 2026, la ministre déléguée à l'Égalité avait annoncé la création de 20 nouveaux logements. Ces places s'ajouteraient aux 240 existants dans les Landes, visant à offrir une solution pérenne plutôt que l'hébergement d'urgence en hôtel.

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Les discussions avec le ministère sont actuellement complètement à l'arrêt, selon Monique Lubin, sénatrice landaise socialiste. Lors d'un point presse à Mont-de-Marsan le vendredi 30 octobre 2026, en présence de Bérengère Kramrich, directrice du Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) des Landes, et de plusieurs juristes, l'élue a affirmé ne pas lâcher l'affaire. Elle se déclare prête à relancer le dossier avec persévérance pour obtenir les moyens nécessaires à sa réalisation.

Une enveloppe financière drastiquement réduite

Le Département a transmis son dossier complet à l'État, mais le financement promis a considérablement diminué. Sur les 380 000 euros initialement évoqués, l'État n'en propose plus que 40 000, soit près de dix fois moins que l'enveloppe prévue. Ces fonds étaient censés couvrir le fonctionnement du projet, puisque les logements sont fournis par les partenaires locaux comme XL Habitat et la Ville de Mont-de-Marsan. Le Département prendrait en charge les trois premiers mois de loyer des victimes.

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Au total, le budget dédié au fonctionnement du projet s'élève à 550 000 euros. Monique Lubin souligne que la réduction drastique des crédits rend la mise en œuvre impossible selon les modalités prévues. Elle insiste sur la nécessité pour Aurore Bergé de tenir sa promesse initiale, soulignant que le projet pourrait être lancé en moins d'un an si les conditions financières étaient respectées.

La réalité quotidienne des victimes des Landes

Pour comprendre l'urgence de la situation, le CIDFF a mené une enquête auprès de 279 Landaises pendant un mois. Les résultats, communiqués le 8 mars, révèlent que si 41 % des sondées ne relèvent pas de situation problématique, 59 % fournissent des réponses classées en rouge sur le violentomètre. Cette enquête met en lumière la banalisation de la violence au sein du couple et la détresse réelle des femmes.

Le projet prévoit une équipe mobile de six personnes, comprenant des travailleurs sociaux, un psychologue, une éducatrice de jeunes enfants et un appui administratif. Cette équipe accompagnerait en permanence une vingtaine de situations difficiles. L'objectif est de fournir une alternative durable aux hôtels de nuit, qui sont souvent utilisés comme solution d'urgence pour une durée censée être inférieure à une semaine.

Le problème structurel de l'hébergement d'urgence

Les femmes victimes de violences conjugales se retrouvent souvent bloquées dans des hébergements temporaires pendant plus d'un mois dans certains cas. Monique Lubin critique l'absence d'évolution de la prise en charge pour la suite du parcours, malgré l'augmentation des moyens pour les nuitées en hôtel. Elle dénonce une situation où les notions de survie dominent, avec la peur de revenir, le manque de confort et la rupture avec la vie d'avant.

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Au niveau national, la situation est similaire, avec seulement 11 000 places d'hébergement dédiées aux femmes victimes de violences. Cela représente 5,4 % des 203 000 places du dispositif d'hébergement, selon un amendement déposé à l'Assemblée nationale. Bérengère Kramrich réclame plus de moyens pour loger et accompagner les femmes dans la phase post-crise, affirmant qu'il y a trop de mises à l'abri à l'hôtel et qu'il faut sortir de cette logique d'urgence permanente pour offrir des solutions stables aux victimes.