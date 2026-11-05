Violences conjugales : Aurore Bergé confirme 400 000 euros pour les Landes

La ministre Aurore Bergé officialise le financement étatique de 400 000 euros pour soutenir le département des Landes. Cette aide cible l'équipe mobile et les logements d'urgence pour les victimes.

La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a répondu officiellement à Xavier Fortinon, président du Conseil départemental des Landes. Cette communication intervient le mercredi 4 novembre 2026, pour clarifier la situation financière relative au soutien des victimes de violences conjugales dans le département. L'État confirme désormais que 400 000 euros de financements ont été accordés, proposés ou identifiés spécifiquement pour ce projet crucial.

Acte de confirmation du financement étatique

Aurore Bergé inscrit dans sa lettre que le Département des Landes bénéficiera de cette enveloppe financière substantielle. Cette décision fait suite aux demandes réitérées de la sénatrice Monique Lubin, qui avait rappelé en novembre la promesse de financer une équipe mobile et des logements à hauteur de 380 000 euros. L'engagement initial avait été annoncé lors de l'inauguration de La Maison des lendemains à Dax le 22 mai 2026, mais la notification officielle tardait jusqu'à présent.

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Le détail de la répartition financière a été précisément delineated dans le courrier de la ministre. Dès l'année 2026, 160 000 euros sont accordés au titre de la Dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Ces fonds sont spécifiquement destinés à la rénovation de logements créant six places d'hébergement identifiées dans trois communes du département des Landes. Cette composante vise à sécuriser l'accueil immédiat des femmes fuyant des situations violentes.

Parallèlement, Aurore Bergé a proposé de mobiliser 40 000 euros sur les crédits de son ministère. Cette somme spécifique permet le lancement opérationnel de l'équipe mobile promise, un élément structurel pour l'intervention et l'accompagnement sur le terrain. Ces deux volets financiers, totalisant 200 000 euros pour la période actuelle, constituent le socle immédiat de l'infrastructure de soutien aux victimes.

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Horizons 2027-2028 et expérimentation nationale

La perspective d'une aide pérenne au-delà de l'année en cours a également été clarifiée par la ministre. Les 200 000 euros de financements complémentaires sont identifiés pour les exercices 2027 et 2028. Ce montant supplémentaire est toutefois conditionné à la finalisation complète du projet de reconstruction et d'accueil par les autorités départementales. La ministre souligne également que les Landes intégreront la prochaine vague d'expérimentation du Pack nouveau départ. Cette démarche vise à améliorer le parcours global et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales.

Cette intégration à un dispositif national témoigne de la volonté d'inscrire les Landes dans une dynamique d'innovation sociale. L'objectif affiché est le développement de nouvelles capacités d'hébergement d'urgence. La ministre précise que cet accueil concernera la création de vingt places d'hébergement dédiées. Cette expansion répond directement aux besoins locaux identifiés lors de la visite inaugurale de mai dernier à Dax.

Tensions politiques et données contextuelles locales

La réponse de la ministre aborde également les frictions récentes avec les élus locaux. Aurore Bergé regrette les déclarations publiques de Xavier Fortinon laissant entendre que l'État n'aurait pas tenu ses engagements. Elle pointe du doigt l'absence du Département lors de deux réunions proposées par la préfecture. Cet aspect relationnel souligne les enjeux de coordination nécessaires à la mise en œuvre effective des aides financières.

Le contexte de cette annonce s'inscrit dans les résultats d'une enquête menée par le CIDFF dans le département. Cette étude a interrogé 279 Landaises sur leur vécu au sein du couple. Si 41 % des sondées ne relèvent pas de situation problématique, 59 % fournissent des réponses classées en rouge sur le violentomètre. Ces données statistiques renforcent l'urgence perçue du projet d'hébergement et de mobile.

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L'implication de Monique Lubin dans ce dossier illustre le rôle actif des sénateurs dans le suivi des promesses gouvernementales. En surnommant parfois nécessaire d'être "un peu casse-pieds", la sénatrice a joué un rôle clé dans la mobilisation médiatique et politique. Son intervention a permis de rappeler la nécessité de traduire les annonces ministérielles en actes financiers concrets pour les usagers.

Aurore Bergé conclut son courrier en affirmant son engagement personnel pour la réussite du projet. Elle indique être pleinement convaincue que les parties sauront avancer ensemble dans l'intérêt des femmes victimes de violences. La signature manuscrite au feutre bleu vise à symboliser cette volonté de collaboration malgré les désaccords préalables. Ce geste politique accompagne l'activation des premiers fonds pour les rénovations et la mobilité.