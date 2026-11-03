Violences conjugales à Roubaix : un jeune père jugé pour récidive et tentative d'évasion

Un homme de Roubaix comparaît pour viols et sévices après avoir fui la police. Condamné pour récidive, son dossier marque un point bas dans la lutte contre les violences.

Le tribunal correctionnel de Lille a jugé un jeune père de famille originaire de Roubaix pour des actes de violences conjugales particulièrement graves. L'homme, qui a déjà été condamné pour des faits similaires un mois plus tôt, comparaît pour une nouvelle agression ayant fait 28 blessures sur le corps de sa conjointe.

La situation a éclaté le lundi 2 novembre après que la voisine du couple a alerté les forces de l'ordre. terrifiée par les coups entendus à travers les murs, elle a indiqué que son voisin " frappait sa femme depuis une demi-heure ". La policière a précisé à ses collègues qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'elle appelait pour ce voisinage bruyant et violent.

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Une tentative d'évasion au commissariat

Lors de l'intervention vers 17 heures 30, le prévenu a été interpellé et placé en garde à vue. Cependant, profitant d'une moment de surveillance allégé, il a fui le commissariat de Roubaix par le hall d'entrée. Il a couru dans les rues de la ville avant de se réfugier dans une boulangerie.

Là, il a menacé les agents avec une chaise avant d'être maîtrisé et menotté de force. Cet incident a laissé des stigmates physiques, l'homme se présentant au tribunal avec une béquille. Il a tenté de minimiser sa fuite en déclarant au magistrat qu'il n'était pas " Mesrine " et qu'il n'avait pas l'intention de réussir à s'évader.

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Des sévices documentés par un médecin légiste

Les actes reprochés sont d'une violence extrême. Le prévenu a infligé 28 lésions à sa compagne, toutes constatées par un médecin légiste. Les blessures incluent des strangulations ayant causé deux pertes de connaissance, des gifles, des coups de pied au front et aux côtes, ainsi que des morsures.

Ce n'est pas un acte isolé, mais une récidive rapide. Le procureur a souligné que le prévenu avait déjà été condamné un mois auparavant pour des violences similaires. Cette fois-ci, il avait écopé de 12 mois de prison à purger à domicile sous bracelet électronique avec une interdiction de contact.

Des enjeux juridiques et financiers majeurs

Entre 2025 et 2026, le prévenu a eu affaire à la justice à trois reprises pour des violences sur sa conjointe. Son avocat défend son client comme un " gamin de l'ASE " confus et irrationnel, suggérant une expertise psychiatrique. En revanche, l'avocate de la victime demande 3 500 euros pour le préjudice moral subi.

La procureure a pointé la malhonnêteté du jeune homme, qui ne reconnaît aucune infraction intégralement. Ce dossier s'ajoute à d'autres faits divers locaux comme les maladies chez les salariés d'Orano ou le rappel de yaourts, mais celui de Roubaix reste au cœur de l'actualité judiciaire.