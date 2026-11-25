En 2025, la sortie des violences conjugales reste un obstacle majeur. Les données révèlent une hausse des féminicides et des freins financiers empêchant les femmes de se reconstruire durablement.

Le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un date où actu.fr dresse un bilan alarmant de la situation. La série américaine Contre vents et marées, mettant en scène la jeune mère Alex interprétée par Margaret Qualley, illustre avec justesse le parcours épuisant de fuite et de sans-abrisme que traversent les victimes. En France, la réalité est tout aussi dure, comme le montre le témoignage de Marie-Christine, sortie après 25 ans de violences conjugales. L'analyse de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains ( Miprof) confirme que le combat n'est pas gagné.

Statistiques 2025 : une hausse alarmante des tentatives de féminicide

Les chiffres publiés par la Miprof pour l'année 2025 révèlent une détérioration inquiétante de la sécurité des femmes. Cette année, 111 femmes ont été décédées, victimes de féminicides directs au sein du couple. Le nombre de tentatives de féminicide direct au sein du couple s'élève à 333, marquant le niveau le plus élevé depuis le début du décompte en 2021. Après une baisse de 17 % entre 2023 et 2024, le nombre de tentatives de féminicides a augmenté de 23 % entre 2024 et 2025, soulignant l'urgence de la situation. En 2025, les violences au sein du couple continuent de faire des victimes directes, malgré les dispositifs existants.

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Ces données s'inscrivent dans un contexte plus large de violences rapportées. En 2024, 375 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences au sein du couple, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles. Parmi elles, seulement 15 % déclarent avoir déposé plainte, tandis que 20 % n'en parlent à personne. Le nombre total de victimes déclarant des violences au sein du couple en 2024 atteint 479 000. Sur le plan judiciaire, on enregistre 44 378 condamnations définitives pour violences au sein du couple, ce qui reste insuffisant face à l'ampleur du phénomène.

Freins financiers et accompagnement médico-social des Maisons des femmes

Partir d'une relation violente est une épreuve immense, et l'un des gros freins demeure financier, malgré quelques dispositifs d'aides mis en place par le gouvernement. Claire Defives, directrice générale adjointe des Maisons des femmes Restart, explique que sortir des violences est un chemin progressif. Les premières antennes, dont celle née à Saint-Denis, proposent un accompagnement médico-social unique pour les femmes en difficulté. L'association insiste sur le respect de la temporalité de ces femmes, même si les retours en foyer violent sont fréquents.

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Le coût de la séparation est un obstacle majeur. Une étude révèle qu'il faut compter 16 800 euros les trois premiers mois pour quitter un conjoint violent. Les femmes subissent d'énormes difficultés financières, d'autant que 80 % d'entre elles ont des enfants, ce qui complexifie la logistique. Les allers-retours font partie du continuum des violences ; revenir ne signifie pas un échec, mais souvent un manque de ressources ou de solutions de logement. L'emprise familiale et sociale agit également comme un puissant facteur de rétention dans la relation abusive.

Efficacité limitée des aides gouvernementales face à l'inflation

Des dispositifs gouvernementaux existent, notamment le pack nouveau départ, l'aide universelle d'urgence et la ligne téléphonique 3919 Violences Femmes Infos. Entre décembre 2023 et septembre 2026, 96 293 aides ont été versées par les caisses (CAF, MSA) pour un montant total de 86 531 584 euros. Bien que ce montant semble conséquent, il est jugé insuffisant par les professionnels du secteur pour assurer une reconstruction durable.

Le pack nouveau départ offre 900 euros en moyenne, une somme bien utile pour partir sur le moment mais qui ne suffit pas à long terme. La reconstruction demande du temps pour gérer le logement, le travail, la santé et les enfants. Or, le montant de cette aide spécifique est gelé depuis 2025 et n'a pas tenu compte de l'inflation. Cette stagnation financière, couplée au manque de solutions de logement pérennes, laisse de nombreuses femmes isolées face à la précarité, malgré la volonté affichée de protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles en France.