Violences conjugales 2025 : 285 000 victimes enregistrées en hausse

Le rapport du SSMSI révèle une augmentation de 5 % des victimes de violences conjugales en 2025, atteignant 285 000 cas. Analyse des profils et des impacts.

Les services de police nationale et de gendarmerie nationale ont recensé un total de 285 000 victimes de violences conjugales pour l'année 2025. Ce chiffre marque une progression de 5 % par rapport aux données enregistrées en 2024, confirmant une tendance alarmante et persistante dans la lutte contre ces crimes.

Le Service de la Statistique et des Études du Ministère de l'Intérieur (SSMSI) souligne que le nombre de victimes de tels actes n'a jamais diminué depuis 2016. La courbe a été stable une seule fois entre 2023 et 2024, mais sur cette période de neuf ans, la moyenne de hausse s'établit à près de 10 % chaque année.

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Décomposition des actes criminels

Le rapport détaillé du SSMSI expose la nature violente de ces infractions en précisant que les deux tiers des violences conjugales consistent en des violences physiques. Les violences verbales ou psychologiques représentent 31 % des cas, tandis que les violences sexuelles constituent les 5 % restants de l'ensemble des faits enregistrés.

La répartition par genre confirme une domination masculine dans la perpétration des actes. Les 84 % des victimes enregistrées sont des femmes, et l'écrasante majorité des mis en cause sont des hommes, représentant 85 % des auteurs présumés. Ces données statistiques mettent en lumière la structure genrée de la violence conjugale en France.

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Profil sociologique des victimes

L'analyse démographique révèle des profils types distincts selon la nature des agressions subies. Pour les violences sexuelles, la victime type est une femme âgée entre 15 et 19 ans. En revanche, pour les violences physiques ou psychologiques, il s'agit d'une femme, mais dont l'âge se situe plutôt entre 35 et 39 ans.

La répartition géographique des violences en 2025 reste identique à celle observée en 2024. Le Pas-de-Calais, la Réunion, le Nord, la Somme et la Seine-Saint-Denis figurent parmi les départements affichant le taux de victimes le plus élevé pour 1 000 habitantes âgées de 15 à 64 ans.

Gravité des faits et sous-déclaration

La gravité extrême de la situation est illustrée par les chiffres les plus tragiques relevés parmi les 284 681 victimes recensées. 124 victimes ont été tuées, 433 ont fait l'objet d'une tentative de meurtre, 225 ont été droguées, 35 ont été mutilées et 25 ont été torturées lors de ces agressions.

Un fossé巨大 existe entre la réalité du terrain et les déclarations aux autorités. Selon l'enquête de victimation Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS 2025), seules 13 % des victimes de violences conjugales portent plainte auprès des services de sécurité pour les faits subis. Cette sous-déclaration massive suggère qu'il y aurait plus de deux millions de victimes chaque année en France.