L'Olympique de Marseille fait face à des sanctions disciplinaires de l'UEFA et des poursuites judiciaires après les violences ayant touché les supporters bulgares du Levski Sofia au stade Vélodrome le 26 novembre 2026.

Des violences majeures ont éclaté au stade Vélodrome à Marseille le 26 novembre 2026, juste avant le coup d'envoi opposant l'Olympique de Marseille au PFK Levski Sofia. Des supporters marseillais ont agressé physiquement des spectateurs bulgares, provoquant une douzaine de blessés et déclenchant une riposte institutionnelle immédiate. L'instance dirigeante du football européen, l' UEFA, a ouvert plusieurs procédures disciplinaires à l'encontre du club marseillais pour ce désordre public.

La chronologie de l'agression dans les tribunes

Les troubles ont débuté une dizaine de minutes avant le début du match lorsque des centaines de supporters de l'OM ont quitté le Virage Sud pour investir la tribune Jean Bouin. Cette zone abritait des officiels, des journalistes et plusieurs dizaines de supporters du Levski Sofia. Des individus masqués munis de bâtons ont attaqué les personnes présentes, créant un chaos généralisé selon les témoignages recueillis. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a confirmé qu'une douzaine de personnes, toutes bulgares, ont été blessées dans cette offensive.

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Une spectatrice franco-bulgare, invitée au stade par le club de Sofia, a décrit la scène à la radio RTL en utilisant le terme de boucherie. Elle a raconté comment des casseurs ont démonté des éléments des tribunes pour se procurer des armes improvisées. Les victimes ont été poussées et tabassées sans que les forces de l'ordre ou les stewards ne parviennent à intervenir rapidement pour stopper l'assaut.

Réactions et condamnations des acteurs du sport

Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a exprimé sa condamnation fermement à l'égard de ces événements lors d'une déclaration publique. Il a dénoncé à la fois les violences physiques commises par une partie des supporters marseillais et les provocations inacceptables de certains supporters bulgares. Le technicien a spécifiquement critiqué l'utilisation de saluts nazis et l'imitation de cris de singe, behaviors qu'il juge incompatibles avec les valeurs du football et de la société.

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Bruno Genesio a également reconnu la responsabilité de son institution dans cette affaire, indiquant qu'il s'attendait à des sanctions sévères envers le club marseillais. Le club doit faire face à deux types de poursuites distinctes. L'une concerne directement les violences physiques initiées par les supporters marseillais, tandis que l'autre vise des accusations d'incitation à la haine liées aux comportements racistes attribués aux supporters bulgares.

Sanctions prévues et conséquences pour le club

L'UEFA a lancé une procédure disciplinaire spécifique pour gérer la gravité des incidents survenus à Marseille. Parallèlement, des poursuites judiciaires sont engagées pour qualifier juridiquement les actes de violences et les provocations racistes. Ces mesures entraînent automatiquement des risques financiers et sportifs majeurs pour l'Olympique de Marseille. Le club pourrait devoir affronter un match à huis clos, partiel ou total, ce qui priverait ses propres supporters de la possibilité d'assister aux prochains déplacements ou rencontres à domicile.

Les amendes financières constituent une autre conséquence directe et certaine de ces événements. Ces sanctions visent à punir le club pour son insuffisance présumée en matière de sécurité et de contrôle des foules. L'absence de réaction rapide des stewards, soulignée par les témoins, est un élément central dans la détermination de la responsabilité du club. La spectatrice agredée a d'ailleurs annoncé son intention de demander réparation judiciaire pour les préjudices subis.

Témoignages et manque de sécurisation

Les récits de victimes mettent en lumière un échec systémique de la sécurisation des zones dédiées aux supporters visiteurs. La spectatrice franco-bulgare a insisté sur le fait que les responsables du stade se sont effacés au moment critique de l'agression. Elle a rapporté avoir perdu de vue sa fille dans la foule avant que celle-ci ne saute dans une zone loge inférieure pour échapper aux violences. Ces manquements à la sécurité soulèvent des questions cruciales sur les protocoles d'accompagnement des supporters étrangers dans les grandes enceintes européennes.