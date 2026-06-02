Violences après la victoire du PSG : Lecornu dénonce une inversion des valeurs dans les critiques envers les forces de l'ordre

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a critiqué une inversion des valeurs dans les réactions aux incidents du 30 mai à Paris après la victoire du PSG, visant notamment la députée Clémence Guetté qui a accusé les forces de l'ordre.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu , a dénoncé le 2 juin une inversion des valeurs dans les réactions aux incidents survenus à Paris le 30 mai après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Il a critiqué les propos de la députée de La France insoumise Clémence Guetté, qui avait accusé les forces de l'ordre d'avoir chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement. Selon Lecornu, il ne faut pas laisser entendre que les forces de l'ordre créeraient le désordre, et a appelé à un combat politique et culturel contre cette inversion du récit.

Cette prise de position s'inscrit dans un débat plus large sur la gestion des rassemblements et le traitement médiatique des violences urbaines. Les incidents du 30 mai avaient éclaté dans plusieurs quartiers de Paris, avec des affrontements entre supporters et forces de l'ordre, des feux de poubelles et des dégradations. Le ministre a défendu l'action de la police, soulignant la difficulté de maintenir l'ordre dans de telles situations.

Le même jour, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Clairefontaine pour encourager l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde 2026, un déplacement distinct mais intervenant dans un contexte de tensions sociales. L'affaire intervient alors que d'autres faits divers ont marqué l'actualité, notamment une agression à Marseille ayant plongé une jeune femme dans le coma artificiel, et la disparition puis la découverte d'un chien volé dans un refuge SPA.

Ces différents événements illustrent la diversité des sujets qui animent le débat public en France, entre sécurité, sport et justice





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