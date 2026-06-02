Le député Insoumis Aly Diouara a saisi la justice après qu'un jeune de 13 ans aurait été éborgné samedi soir par un tir de LBD d'un policier, après la victoire du PSG en Ligue des champions.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est déclaré 'extrêmement attentif' et 'regrette évidemment' cette affaire. Violences après la victoire du PSG : l' IGPN saisie après qu'un adolescent aurait été blessé à l'œil par la police.

Le député Insoumis Aly Diouara avait saisi la justice après qu'un jeune de 13 ans aurait été éborgné samedi soir par un tir de LBD d'un policier, après la victoire du PSG en Ligue des champions. Le parquet de Bobigny a indiqué mardi avoir saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN, la 'police des polices') après un signalement du député Insoumis Aly Diouara affirmant qu'un adolescent de 13 ans a été éborgné samedi soir par un tir de LBD d'un policier à Bobigny.

Interpellé pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, l'adolescent fait l'objet d'une mesure éducative prononcée par le juge des enfants. Le ministère public précise que les faits rapportés par l'élu de Seine-Saint-Denis font état d'un jeune de 13 ans (qui) aurait été blessé à l'œil suite à un tir de LBD (lanceur de balle de défense) qui proviendrait d'une voiture de police.

Aucune plainte ni signalement concernant ces faits n'avaient auparavant été portés à la connaissance du parquet de Bobigny. L'IGPN a été saisie afin, dans un premier temps, d'enquêter sur les faits. Dix-sept personnes ont été interpellées à Bordeaux. Huit mineurs comparaîtront devant un juge des enfants, et un majeur devant le tribunal correctionnel.

Le parlementaire insoumis a publié sur X une vidéo de quelques secondes dans laquelle on voit un jeune garçon assis à l'arrière d'une voiture en mouvement, le visage ensanglanté et trempé de sueur, tenant un tissu sur son œil droit.

'Imagine : tu as 13 ans. Tu célèbres la victoire du club de ton cœur, le PSG. Et tu perds un œil parce qu'un policier a choisi de tirer au LBD depuis son véhicule pour disperser des jeunes dont le seul tort était de fêter un titre', accuse Aly Diouara dans cette publication.

'À chaque fois que les jeunes des quartiers populaires investissent l'espace public, la même mécanique se répète. On quadrille, on disperse et on charge', a dénoncé le député-maire de La Courneuve lors des questions au gouvernement mardi après-midi. Interrogé par le parlementaire, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est déclaré 'extrêmement attentif' et 'regrette évidemment' cette affaire.

Violences à Pau après la victoire du PSG : un jeune de 21 ans condamné à quatre mois de bracelet électronique pour un jet de saucisson. Dans la foule qui a assailli le cœur historique de la cité royale, samedi 30 mai après la victoire du PSG en Ligue des champions, six hommes dont quatre mineurs ont été interpellés. Le tribunal correctionnel jugeait l'un d'eux ce lundi 1er juin en comparution immédiate.

'Je ne connais pas le contexte. Est-ce bien le résultat d'une action de police ? Je n'en sais rien. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays', a poursuivi le ministre





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