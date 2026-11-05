Violences à Toulouse le 5 novembre : manifestations interdites et dégâts matériels

La manifestation du 5 novembre à Toulouse a tourné à l'émeute. Gaz lacrymogènes et casse de commerces marquent la fin de la mobilisation à Saint-Cyprien.

La manifestation non déclarée qui s'est tenue le jeudi 5 novembre à Toulouse a connu une dégradation brutale de la situation sur la rive gauche de la ville. Initialement concentrée autour du rond-point de Saint-Cyprien et des allées Charles-de-Fitte, la mobilisation a progressivement basculé vers des violences urbaines, provoquant l'intervention massive des forces de l'ordre et des dégâts significatifs aux biens des particuliers et des commerces.

Déroulement des affrontements et dispersion

Les tensions ont commencé par la tête de cortège avant de s'étendre au reste du rassemblement pacifique qui occupait le rond-point de Saint-Cyprien depuis le matin. Après plusieurs sommations répétées par les forces de l'ordre, la situation a immédiatement empiré, marquant le début d'un bras de fer violent au cœur du quartier. Des individus masqués et vêtus de noir ont fait face aux CRS, aux véhicules Centaures et aux canons à eau, transformant rapidement la place publique en zone de conflit.

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L'escalade a été rapide et brutale, avec le tir massif de gaz lacrymogènes et de fumigènes qui a saturé l'avenue Étienne-Billières. Les manifestants ont tenté de rejoindre la rocade, une manœuvre violemment réprimée par la police. Les casseurs ont ensuite couru vers le cortège pacifique qui remontait l'avenue, entraînant des milliers de participants dans cette spirale de chaos et de confusion, isolant physiquement les manifestants entre les têtes de cortège et les véhicules de répression.

Dégâts matériels et atteintes aux commerces

Les violences se sont traduites par des destructions matérielles importantes, notamment dans les commerces situés à proximité des axes de manifestation. Les vitrines des agences Foncia et Adecco ont été systématiquement brisées à coups de masse par des individus déterminés, tandis que d'autres commerces subissaient les conséquences collatérales de la colère rassemblée. Ces actes de vandalisme ont été commis à quelques mètres seulement du cortège principal, montrant la difficulté de contenir les débordements dans un espace urbain dense.

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La violence s'est également manifestée par la création de barricades mobiles avec des éléments de la voirie et de la voie ferrée. Des ballasts ramassés sur les voies ferrées et des blocs de béton ont été déplacés au milieu de la route pour bloquer la progression des forces de l'ordre. Les éléments du Carrefour City situé allée Maurice-Sarraut ont été arrachés et utilisés comme obstacles, illustrant l'intention de verrouiller le secteur pour empêcher l'avancée de la police.

Positionnement des autorités et conséquences juridiques

La mobilisation du 5 novembre s'inscrit dans un contexte juridique tendu, le tribunal ayant confirmé l'interdiction du parcours en centre-ville de Toulouse. Cette décision judiciaire a imposé un cadre strict à la manifestation, rendant le déplacement du cortège vers la rocade ou le centre historique illégal. La non-déclaration préalable de la manifestation a ensuite servi de fondement légal aux interventions policières pour disperser le rassemblement et arrêter les auteurs des violences constatées.

Le déroulement de cette journée a également mis en lumière les divergences au sein des organisations appelant à la mobilisation. Deux des huit syndicats participants n'ont pas appelé au rassemblement à Saint-Cyprien, soulignant des stratégies différenciées parmi les acteurs de la contestation. Une autre tentative de départ était prévue aux Arènes, mais la concentration principale à Saint-Cyprien a fini par dériver vers des scènes de violence que les organisateurs et les autorités tentent désormais d'analyser pour éviter de telles récidives.

Témoignages et impact sur les riverains

Les forces de l'ordre ont utilisé des moyens dissuasifs puissants, y compris des lance-grenades et des canons à eau, provoquant des réactions violentes de la part des participants et des riverains. Les habitants du secteur, comme celui de la rue Corneille près de la clinique Ambroise-Paré, ont subi directement les effets de ces opérations, avec des jardins envahis de gaz et des véhicules endommagés par les tirs. Ces témoignages révèlent l'impact négatif des violences policières et des émeutes sur la population civile qui n'était pas impliquée dans les affrontements.

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Des tentatives ultérieures de bloquer le périphérique au niveau de la Cépière ont été empêchées par les forces de l'ordre, empêchant une extension supplémentaire du chaos. La dispersion finale s'est faite vers Déodat-de-Séverac et la route de Saint-Simon, sous un brouillard de gaz persistant. Cette journée du 5 novembre reste marquée par une forte charge émotionnelle et physique, laissant un bilan matériel important et des tensions profondes dans le quartier Saint-Cyprien.