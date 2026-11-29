Des heurts éclatent à l'extérieur du meeting de Marine Le Pen au bois de Vincennes. Un policier et deux vigiles sont blessés, douze personnes sont arrêtées dans la soirée.

Des violences ont éclaté samedi soir au bois de Vincennes à Paris, en marge de la convention des jeunes du Rassemblement national. Marine Le Pen a pris la parole dans ce contexte tendu, tandis que la Préfecture de police de Paris confirmait le lendemain la réalisation de douze interpellations. Plusieurs membres du service d'ordre et des forces de l'ordre ont été blessés lors de ces incidents.

Tensions et heurts en marge du meeting

La soirée de lancement du mouvement de jeunesse a été perturbée par des militants antifascistes à l'extérieur du lieu de rassemblement. Vers 19h30, la police a signalé qu'une soixantaine d'individus cagoulés se dirigeait vers le site. Les agents ont rapidement été la cible de jets de projectiles lors de leur arrivée sur place pour sécuriser la zone.

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Victimes et arrestations immédiates

Un policier a été légèrement blessé à la mâchoire durant une bousculade et a dû être transporté à l'hôpital. Deux membres du service d'ordre du Rassemblement national figurent également parmi les blessés. Sur place, trois personnes ont été interpellées pour violences volontaires en réunion, rébellion et port d'arme. Ces faits ont été constatés dans le cadre d'une attroupement armé selon les autorités policières.

Prochaines arrestations et bilan total

D'autres incidents ont conduit à des arrestations supplémentaires vers 21h15 près d'une station de métro à Vincennes. Quatre individus ont été arrêtés pour groupement en vue de commettre des violences, tandis que cinq mineurs portant des cagoules ont également été interpelés. Le bilan final de la soirée s'élève à douze personnes arrêtées par les forces de l'ordre dans la zone parisienne.

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Positionnement politique de Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national a adressé un message fort à son auditoire composé d'environ 600 personnes. Elle a appelé à refuser toute victimisation et à ne pas tomber dans les provocations durant cet événement. Elle a détaillé ses propositions destinées à la jeunesse dans les locaux du bois de Vincennes, soulignant la mobilisation nécessaire pour l'avenir politique du mouvement.

Réactions et suite de la campagne

Marine Le Pen a publié une déclaration sur X qualifiant les événements de graves violences d'extrême gauche. Elle a affirmé que les Français n'en pouvaient plus et que les pouvoirs publics doivent maintenant agir fermement. La candidate, donnée en tête dans les sondages pour la présidentielle de 2027, poursuit sa campagne avec un prochain déplacement prévu dans la Vienne.