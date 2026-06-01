Violences à Bordeaux après la victoire du PSG : 17 interpellés, des poursuites engagées

Des échauffourées ont éclaté à Bordeaux après la victoire du PSG en Ligue des champions, conduisant à 17 interpellations. Le procureur détaille les charges et les suites judiciaires, entre compositions pénales et comparutions devant le tribunal correctionnel et le juge des enfants.

La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions a été suivie d'incidents dans plusieurs villes de France, notamment à Bordeaux où des échauffourées ont opposé des supporteurs aux forces de l'ordre samedi soir aux abords de la place de la Victoire.

Dix-sept personnes ont été interpellées, presque exclusivement des hommes résidant en région bordelaise, avec une seule femme parmi elles. Les gardés à vue, âgés de 14 à 56 ans, sont tous des primo-délinquants. Ils sont poursuivis pour port et détention de mortiers d'artifice, outrage, jets de projectiles qualifiés de violence sur fonctionnaires de police, dissimulation volontaire du visage sans motif légitime lors d'une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risques manifestes de troubles.

Quatre majeurs ont été déférés au parquet dans le cadre de mesures de composition pénale ou de classements sous conditions incluant un stage de répression des violences en lien avec le sport et des interdictions de paraître dans la commune de Bordeaux. Un majeur a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire. Huit mineurs comparaîtront prochainement devant un juge des enfants.

Trois procédures ont été classées sans suite en raison de l'absence de caractérisation suffisante des infractions. Le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, a indiqué que la plupart des interpellations visaient des individus impliqués dans des jets de mortiers et des départs de feux. Le président Emmanuel Macron a déclaré dimanche 31 mai être intraitable avec les auteurs de ces débordements.

Ces violences ont suscité des réactions politiques, notamment entre le Rassemblement National et La France Insoumise, qui se sont opposés frontalement sur la gestion des événements et le dispositif policier déployé. La liesse populaire après la victoire du PSG a donc été ternie par ces incidents, soulevant des questions sur le maintien de l'ordre et les suites judiciaires à attendre





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