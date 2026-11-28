Des heurts violents éclatent à Biarritz lors de la manifestation contre le Canon français. Un policier grièvement blessé par arme artisanale, plusieurs autres blessés, et une chaîne humaine antifasciste pour protéger le banquet.

Des tensions majeures ont éclaté à Biarritz ce week-end lors d'une manifestation contre le traditionnel banquet du Canon français. La procureure de Bayonne a confirmé la gravité des événements, signalant dès le matin des heurts violents entre les forces de l'ordre et certains manifestants. Un fonctionnaire de police a été grièvement blessé par un individu non identifié utilisant une arme artisanale. Cette violence a contraint un membre des forces de l'ordre à être transporté d'urgence à l'hôpital, selon les annonces du ministère de l'Intérieur.

La violence fait des blessés parmi les policiers

Le bilan des violences est lourd pour les services de sécurité. Daniel Domengé, représentant du syndicat police Alliance 64, a déclaré que cinq collègues avaient été blessés au cours des affrontements. Parmi eux, un agent souffre de blessures graves nécessitant des soins médicaux importants. Ces agressions survenus en pleine manifestation soulignent l'intensité des tensions présentes sur la place publique de Biarritz.

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La chaîne humaine antifasciste pour protéger le banquet

En marge de ces violences, des militants antifascistes ont pris des dispositions spécifiques pour contrôler l'accès au banquet du Canon français. Ils ont formé une chaîne humaine afin d'empêcher les convives d'accéder aux lieux réservés à l'événement. Cette tactique de blocage visait à protéger les invités mais a également contribué à l'escalade des heurts avec les forces de police chargées du maintien de l'ordre.

Les prises de position politiques sur l'interdiction

Cette situation a provoqué des réactions politiques immédiates. Arthur Delaporte, député PS du Calvados, a jugé que les banquets du Canon français posaient des problèmes de troubles à l'ordre public. Il a suggéré que l'interdiction de ces rassemblements pourrait être une réponse nécessaire pour prévenir de nouvelles violences. Sa déclaration reflète un débat plus large sur la tenue de tels événements traditionnels dans le contexte actuel de tensions sociales.

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Un contexte de mobilisation contre les violences faites aux femmes

La manifestation de Biarritz s'inscrit dans un contexte national plus large de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Le collectif #NousToutes, représenté par Yéléna Mandengué, a alerté sur le nombre croissant de féminicides. La procureure de Bayonne a également mentionné que des manifestations contre les violences faites aux femmes avaient eu lieu, notamment à Paris, où des milliers de personnes étaient présentes place de la République. Cette double mobilisation a complexifié la dynamique des événements à Biarritz.

Les demandes législatives et les perspectives d'avenir

Parallèlement aux incidents de Biarritz, des organisations syndicales et associatives expriment leurs demandes urgentes concernant les lois contre les violences faites aux femmes. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a déclaré que cette loi devait être adoptée dans les plus brefs délais par le Sénat. Ces appels à l'action législative coïncident avec les manifestations de grande envergure, montrant l'importance donnée à la protection des victimes et à la prévention des violences sexiste et genrée dans le débat public français.