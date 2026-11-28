Des affrontements violents ont éclaté à Biarritz le 28 novembre entre convives du Canon Français et manifestants, blessant plusieurs policiers.

Des violences sans précédent ont secoué Biarritz ce samedi 28 novembre lors de l'organisation du banquet annuel du Canon Français. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a confirmé que plusieurs membres des forces de l'ordre avaient été blessés durant les affrontements qui ont opposé les convives aux manifestants antifascistes. Ces troubles survenaient dans le cadre strict du dispositif de sécurité mis en place pour gérer la contre-manifestation prévue en marge de cet événement prestigieux.

Détails des violences et bilan médical précis

La violence des événements s'est concrétisée par des blessures physiques réelles pour les agents de police chargés de la sécurisation des lieux. Un policier a particulièrement été impacté, subissant une blessure au coude causée par un objet contondant. Selon les sources syndicales policières interrogées par l'AFP, l'agent a été heurté par le jet d'un pieu, provoquant une hémorragie au niveau du membre supérieur. Cette blessure grave a nécessité son transport immédiat vers un hôpital pour des soins d'urgence, bien que son état actuel n'inspire plus d'inquiétude majeure après la prise en charge médicale initiale.

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Au-delà de cette blessure spécifique, une source syndicale a fait état d'un bilan plus large de huit policiers blessés sur le site. Ces blessures, bien que variées, témoignent de l'intensité des échanges physiques entre les forces de l'ordre et une partie des opposants présents sur les lieux. La présence de ces agents multiples permet d'appréhender l'ampleur réelle des dégâts corporels infligés lors de la dispersion des groupes conflictuels.

Mécanisme de l'affrontement et stratégie des opposants

Les troubles ont émergé alors que les opposants avaient annoncé la création d'un rempart humain pour bloquer l'accès au banquet. Près de 1 500 participants étaient attendus pour rejoindre la halle d'Iraty, située dans une zone stratégique proche de l'aéroport et de la gare de Biarritz. Les manifestants, issus de plus de 30 organisations diversifiées incluant syndicats, collectifs, partis politiques et associations, ont tenté d'empêcher physiquement les convives de progresser vers le site de l'événement.

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La méthode de blocage utilisée par les militants a consisté à saisir et utiliser les hampes de drapeaux basques pour former des barrières physiques devant les arrivants. Cette tactique de résistance passive et physique a été rapidement contrée par les forces de l'ordre, qui ont dû intervenir pour disperser les groupes de manifestants et permettre un passage. Des slogans antifascistes ont été scandés en pleine action, marquant clairement l'engagement politique et idéologique de ceux qui s'opposaient à la tenue de ce banquet particulier.

Réactions officielles et condamnations politiques

Face à l'escalade verbale et physique, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a publié une déclaration ferme sur le réseau social X pour condamner fermement les violences extrimes commises par une partie des manifestants. Il a rappelé que les blessures survenaient dans le cadre du dispositif de gestion de la contre-manifestation, soulignant la complexité de la tâche des forces de l'ordre. Le ministre a également précisé qu'il continuait à suivre attentivement la situation en lien direct avec le préfet de la région.

Cette condamnation officielle vise à réafficher la position de l'État face aux débordements observés. En identifiant clairement la source des violences comme étant une partie des manifestants, la communication gouvernementale cherche à distinguer le droit de manifester des actes de violence illégitimes. La surveillance étroite du préfet garantit une coordination immédiate entre les autorités locales et le ministère pour ajuster les réponses policières aux évolutions de la tension.

Conséquences judiciaires et prochaines étapes

Le parquet de Bayonne a confirmé officiellement la blessure d'un fonctionnaire de police survenue durant les affrontements. Cette confirmation judiciaire est une étape cruciale qui ouvre la voie à des poursuites pénales. Le parquet a annoncé clairement qu'une enquête serait diligentée pour chaque fait de violence constaté, assurant ainsi une traçabilité précise des actes répréhensibles. Cette démarche vise à identifier les auteurs directs des blessures et des dégradations.

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Les prochaines étapes incluront donc un travail d'enquête approfondi mené par les services de police judiciaire. La vérification des identités des manifestants masqués et cagoulés, ainsi que ceux ayant utilisé des mortiers d'artifice ou brûlé des poubelles sur le rond-point du Mousse, sera centrale. La dispersion initiale par les lacrymogènes a mis fin aux affrontements directs, mais le processus de responsabilisation pénale vient seulement de commencer pour les acteurs identifiés comme responsables des violences.