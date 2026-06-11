Violences à Belfast, appel à ne plus relayer de fake news et condamnation de la propagation de fausses informations

La famille de Stephen Ogilvie, grièvement blessé lors d'une attaque au couteau à Belfast, appelle à ne pas instrumentaliser ce drame après plusieurs nuits de violences en Irlande du Nord. Ses proches dénoncent aussi la diffusion de fausses informations sur son état de santé et de fausses images relayées sur les réseaux sociaux.

C'est extrêmement éprouvant : après une nouvelle nuit de violences à Belfast, la famille de la victime de l' attaque au couteau appelle à ne plus relayer de fake news .

La famille de Stephen Ogilvie, grièvement blessé lors d'une attaque au couteau à Belfast, appelle à ne pas instrumentaliser ce drame après plusieurs nuits de violences en Irlande du Nord. Ses proches dénoncent aussi la diffusion de fausses informations sur son état de santé et de fausses images relayées sur les réseaux sociaux. La famille de Stephen Ogilvie, grièvement blessé lors d'une attaque au couteau à Belfast lundi 8 juin, a lancé un appel au calme.

Dans un communiqué diffusé par la police, ses proches ont exprimé leur indignation face aux manifestations violentes survenues dans le sillage de l'agression. Nous avons été profondément choqués par les scènes qui se sont déroulées hier dans toute l'Irlande du Nord à la suite des événements, ont-ils déclaré.

Nous ne voulons pas que cette terrible tragédie serve à diviser les gens ou à attiser l'hostilité – ne faites pas cela au nom de notre proche, car nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Dans leur communiqué, les proches de la victime ont également condamné la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Stephen Ogilvie, qui a perdu son œil gauche et subi d'autres blessures graves lors de l'attaque, se trouve aujourd'hui dans un état stable.

Sa famille a indiqué avoir été contrainte de communiquer publiquement afin de corriger les nombreuses rumeurs circulant en ligne concernant son état de santé. Elle a également exhorté toute personne disposant d'informations sur l'attaque à les transmettre directement aux autorités plutôt que de relayer des spéculations sur les réseaux sociaux. Cessez de diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux, car cela est extrêmement éprouvant. Manifestations anti-immigrés, incendies, Elon Musk...

Une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais engendre des scènes de chaos à Belfast. La police indique avoir été alertée par la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'images présentées à tort comme celles de la victime de l'attaque au couteau. Les autorités ont pointé la responsabilité des réseaux sociaux dans la montée des tensions, accusant certains internautes d'avoir attité la colère en ligne.

Le régulateur britannique des médias, Ofcom, a également mis en garde les plateformes, en leur rappelant leurs obligations légales face à la diffusion de contenus susceptibles d'alimenter les violences. La ministre nord-irlandaise de l'Intérieur, Naomi Long, a mis en cause certains internautes qui, selon elle, 'ont instrumentalisé la peur légitime que les gens ressentent face aux événements'. Elle a aussi dénoncé le 'racisme' à l'œuvre derrière ces violences.

Le suspect de l'attaque, Hadi Alodid, un Soudanais de 30 ans, a comparu mercredi devant un juge à Belfast. À l'issue de l'audience, il a été maintenu en détention jusqu'à une nouvelle comparution prévue le 8 juillet. Ses motivations restent à ce stade floues, même si la police nord-irlandaise a écarté la piste terroriste. À Strasbourg, une fake news sur le meurtre d'un jeune propagée sur TikTok déclenche une émeute en plein centre-ville.

Fake news, pas d'argent, pas de show : Gazo annule sa venue lors d'un festival à Lyon, l'organisateur souhaite 'rétablir la vérité'





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Violences À Belfast Appel À Ne Plus Relayer De Fake News Condamnation De La Propagation De Fausses Info Stephen Ogilvie Attaque Au Couteau Fake News Racisme Terrorisme Incendies Manifestations Anti-Immigrés Gazo Festival À Lyon Strasbourg Fake News Sur Le Meurtre D'un Jeune Propagée S

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Violences à Belfast après une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanaisDes manifestations anti-immigrés à Belfast ont dégénéré en incendies et violences, après qu'un réfugié soudanais a poignardé un homme. Plusieurs véhicules ont brûlé et l'extrême droite a appelé à descendre dans la rue.

Read more »

Incendies et violences à Belfast après une attaque au couteauDans la soirée du 9 juin 2026, des manifestants masqués ont incendié des poubelles, des voitures, un bus et des habitations dans le quartier de Sandy Row à Belfast, provoquant évacuations et chaos. Un homme a été grièvement blessé lors d'une attaque au couteau et le suspect, réfugié soudanais, a été inculpé. La Première ministre nord‑irlandaise Michelle O'Neill et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont condamné ces actes comme lâches et révoltants.

Read more »

Le suspect de l'attaque de Belfast devant un juge, au lendemain de violences anti-immigrésLe réfugié soudanais accusé d'une attaque au couteau à Belfast qui a choqué le Royaume-Uni doit comparaître mercredi devant un juge, après une soirée de violent...

Read more »

Violences à Belfast après une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanaisDes incidents anti-immigrés ont éclaté à Belfast suite à la diffusion d'une vidéo montrant une attaque au couteau. Un suspect soudanais a été inculpé. La piste terroriste est écartée.

Read more »