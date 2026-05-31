Violences à Agen après la victoire du PSG en Ligue des Champions : la mairie condamne

Des scènes de violence ont éclaté à Agen après le sacre du PSG en Ligue des Champions. La mairie dénonce les actes d'une minorité et appelle au calme.

Des scènes de tension ont éclaté à Agen dans la soirée du 30 mai après la victoire du PSG en Ligue des Champions. La mairie a réagi ce dimanche, déplorant les agissements d'une poignée d'individus.

Les incidents ont débuté vers 23 heures, lorsque des groupes de supporters ont convergé vers le centre-ville pour célébrer le sacre parisien. Rapidement, des débordements ont eu lieu : des poubelles ont été renversées, des vitres de véhicules stationnés boulevard de la République et avenue du Général-de-Gaulle ont été brisées, et des jets de pierres ont visé les forces de l'ordre, composées de policiers nationaux appuyés par la police municipale.

Un fonctionnaire de police a été blessé, vraisemblablement après une chute et non après un affrontement selon les premiers éléments. Il a dû être transporté aux urgences dans la nuit avant de pouvoir regagner son domicile ce dimanche vers 5 heures. Son état est jugé rassurant, même si des examens complémentaires doivent encore être réalisés aujourd'hui. Des chaises appartenant à la Ville, qui avaient été prêtées pour un concert, ont été éparpillées dans le centre-ville.

Un adjoint au maire d'Agen chargé de la sécurité et de la tranquillité publique a souligné que la ville n'avait pas connu une nuit d'émeute et que tout était terminé avant minuit. Il a insisté sur le fait que ces comportements inacceptables étaient le fait d'une minorité, tandis que l'immense majorité des personnes qui ont célébré la victoire l'ont fait dans la bonne humeur.

La maire d'Agen a également réagi en déplorant des actes de violence qui n'ont pas leur place dans une soirée de fête. Des témoins rapportent que des tirs de mortiers d'artifice et des cocktails Molotov ont été utilisés, mais ces affirmations n'ont pas été confirmées par les autorités. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations dans la nuit. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs des violences.

Le parquet d'Agen a indiqué que des caméras de vidéosurveillance allaient être exploitées. Ces incidents surviennent dans un contexte de célébrations parfois excessives après les grands succès sportifs. En 2018 déjà, des violences similaires avaient eu lieu à Paris et dans d'autres villes après la victoire de l'équipe de France de football en Coupe du Monde. La municipalité d'Agen a appelé au calme et à la responsabilité des supporters pour que de tels débordements ne se reproduisent pas à l'avenir.

Elle a également annoncé des mesures de sécurité renforcées pour les prochains rassemblements sportifs. Ce dimanche matin, le centre-ville d'Agen était calme, les équipes de nettoyage s'activant pour effacer les traces des incidents de la veille. Les commerçants locaux ont exprimé leur inquiétude face à ces violences qui ternissent l'image de la ville. Certains ont regretté que la fête ait été gâchée par une poignée d'individus.

La préfecture du Lot-et-Garonne a salué le travail des forces de l'ordre et rappelé que la sécurité est une priorité. Des patrouilles supplémentaires ont été déployées pour prévenir tout nouvel incident. Les habitants d'Agen espèrent que ces événements resteront isolés et que la ville retrouvera rapidement sa sérénité. En attendant, une enquête approfondie devra déterminer les circonstances exactes des violences et les responsabilités de chacun





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