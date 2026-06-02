Violence scolaire à Villeneuve-Tolosane : une collégienne poignarde sa camarade de 15 ans

Une adolescente de 14 ans a poignardé une élève de 15 ans à la sortie de leur collège à Villeneuve-Tolosane. La victime a été blessée de quatre coups de couteau, dont trois superficiels. L'agresseure a été placée en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Les faits font suite à une plainte pour harcèlement déposée par l'agresseure en décembre.

La ville de Villeneuve-Tolosane , en banlieue sud-ouest de Toulouse, est confrontée à un nouvel acte de violence entre élèves. Les faits se sont produits lundi vers 16h30, peu après la sortie du collège où scolarisent les deux jeunes filles impliquées.

Une collégienne de 14 ans a poignardé une élève de sa classe, âgée de 15 ans. Selon le procureur de la République, David Charmatz, la victime a reçu quatre coups de couteau, dont trois plaies superficielles. Elle n'a pas perdu connaissance et a pu identifier son agresseure, qui a immédiatement reconnu les faits. La mise en cause a été placée en garde à vue du chef de tentative d'homicide volontaire sur mineure de 15 ans.

Ce drame s'inscrit dans un contexte de tensions antérieures entre les deux adolescentes. En décembre dernier, l'auteure des coups de couteau avait déposé plainte contre sa camarade pour harcèlement et violences. Une enquête était alors ouverte et se poursuit toujours, d'après le procureur. Jusqu'à cette plainte, les deux jeunes filles, qui n'avaient aucun antécédent judiciaire, étaient inconnues des services de la gendarmerie.

Ce nouvel incident illustre les difficultés de prendre en charge les conflits entre élèves avant qu'ils ne dégénèrent. Les autorités soulignent la gravité de l'acte commis, qualifié de tentative d'homicide volontaire. La victime, bien que blessée, a été prise en charge médicalement et son état ne semble pas inspirer de inquiétude vitale selon les premiers éléments. L'agresseure, mineure elle aussi, devra répondre de ses actes devant la justice.

Une nouvelle fois, un établissement scolaire est le théâtre d'une violence physique extrême, rappelant la nécessité de renforcer la prévention et le traitement des signalements de harcèlement au sein des collèges et lycées





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