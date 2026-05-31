Violence et dérèglement climatique : les défis des Amériques

Le texte aborde les défis de la violence et du dérèglement climatique en Amérique latine et aux États-Unis, en abordant les groupes armés qui contrôlent les zones rurales et extorquent de l'argent à la population, ainsi que les conséquences de la montée des eaux et de la chaleur sur les populations.

Dans une grande partie du Cauca, les groupes armés contrôlent l'accès aux zones rurales et extorquent de l'argent à la population. Chez María Zenaida Puliche, les adultes s'efforcent de retenir leurs larmes devant Sofía, qui fête ses 9 ans.

Sourire aux lèvres, la fillette embrasse son père, ses tantes, ses cousins – mais pas sa mère. Daniela Valencia est l'une des 22 victimes de l'attentat perpétré le 25 avril par des dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, dissoutes). Dans cette région du sud-ouest du pays, le Cauca, l'État est impuissant face aux groupes armés et l'ombre de la violence plane en permanence.

Survenue un mois avant l'élection présidentielle, cette attaque est inédite : depuis 2003, en Colombie, aucune autre n'avait fait autant de victimes civiles. Daniela rentrait chez elle, dans le village de Cajibío, quand une bombe a explosé sur la route panaméricaine. Elle avait pris place avec d'autres habitants dans le bus de Ciro Puliche qui les emmenait comme tous les samedis au village voisin de Piendamó où ils vendaient café, bananes et sucre de canne.

En chemin, l'Estado Mayor Central, une faction des ex-Farc qui a refusé de se plier à l'accord de paix signé en 2016, leur a barré le passage. Ce qui aurait pu être qu'un banal contrôle routier, comme les organisations criminelles en pratiquent tous les jours dans une bonne alimentation de l'information consacrée à l'actualité des Amériques. Il s'appuie sur des correspondants installés dans la quasi-totalité des pays d'Amérique latine mais aussi, bien sûr, aux États-Unis.

Que faire quand la température atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ? Des rues de Kigali à celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter.

Ici, la marche se décline de mille façons. Itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles..





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