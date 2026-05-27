Violence des mineurs : les adolescents coupés du réel et la banalisation de la violence

Une affaire de meurtre à Rennes a révélé la violence extrême commise par des mineurs. Les enquêteurs se sont dirigés vers deux adolescents qui ont reconnu l'avoir étranglé. Des mécanismes psychologiques ont conduit certains adolescents au passage à l'acte, notamment dans un environnement coupé du réel où l'exposition continue à des contenus violents, rapides et déshumanisés peut modifier progressivement la manière dont certains adolescents perçoivent les conséquences de leurs actes. La violence des mineurs inquiète les spécialistes et appelle à une alliance éducative et sanitaire pour protéger nos jeunes.

Une affaire de meurtre à Rennes : la disparition puis la mort de Théo, 11 ans, ont profondément bouleversé l'opinion publique. Les enquêteurs se sont dirigés vers deux adolescents de 15 et 16 ans qui ont reconnu l'avoir étranglé.

Des mécanismes psychologiques ont conduit certains adolescents au passage à l'acte, notamment dans un environnement coupé du réel où l'exposition continue à des contenus violents, rapides et déshumanisés peut modifier progressivement la manière dont certains adolescents perçoivent les conséquences de leurs actes. La violence des mineurs inquiète les spécialistes et appelle à une alliance éducative et sanitaire pour protéger nos jeunes





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