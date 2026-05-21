Viol incestueux aggravé : un père de famille condamné à treize ans de réclusion

Un père de famille a été reconnu coupable d'avoir imposé une quinzaine de fellations à sa belle-fille et d'avoir frotté son sexe contre le sien, toutes deux commis sur mineure. Il a été condamné à une peine de treize ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi sociojudiciaire de cinq ans.

Les déclarations de la petite fille ont été recueillies par un enquêteur dans la salle Mélanie de la gendarmerie. Publié le 21/05/2026 à 17h24. Un père de famille d'une trentaine d'années était jugé depuis mercredi 20 mai devant la cour criminelle départementale, pour avoir violé sa belle-fille, âgée de 5 à 7 ans.

Ce jeudi 21 mai, au deuxième et dernier jour de son procès pour viol incestueux aggravé sur mineur devant la cour criminelle de la Dordogne (CCD), à Périgueux, l'accusé a été reconnu coupable d'avoir imposé une quinzaine de fellations à sa belle-fille et d'avoir frotté son sexe contre le sien, entre novembre 2021 et août 2024 à Prigonrieux. La fillette avait entre 5 et 7 ans.

En répression, l'homme d'une trentaine d'années a été condamné à une peine de treize ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi sociojudiciaire de cinq ans qui prendra effet à sa sortie de détention. Les magistrates professionnels de la CCD ont suivi les réquisitions de l'avocat général





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