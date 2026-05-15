Vintage Pyrex : un objet oublié qui vaut des milliers d'euros

Les plats et bols Pyrex, longtemps considérés comme des ustensiles démodés, ont récemment redonné de la vie en devenant des objets recherchés et très valorisés. Leur robustesse et leur résistance aux températures extrêmes ont contribué à leur succès. Certaines éditions très rares peuvent se vendre aujourd'hui contre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.

Votre grand-mère en possède forcément un : cet objet peut se revendre des milliers d'euros sur internet. Ouvrez les placards !sans que personne n’y prête vraiment attention.

Ces vieux bols colorés,ou encore ces saladiers un peu démodés semblaient appartenir définitivement au passé. Pourtant, depuis quelques mois,utilisaient tous les jours reviennent sur le devant de la scène… et certains valent désormais une véritable fortune. Le marché du vintage explose dans tous les domaines. Mode, décoration, mobilier ou high-tech : les années 80 et 90 font leur grand retour dans les tendances.

Mais dans les cuisines des collectionneurs, ce sont surtout des pièces encore plus anciennes qui créent aujourd’hui la surprise. Et contre toute attente, les célèbres plats et bols Pyrex font partie des objets les plus recherchés du moment. Selon Amanda Keller, conservatrice des intérieurs historiques et des accessoires pour la maison à la Colonial Williamsburg Foundation,Et lorsqu’on découvre certains prix affichés en ligne, difficile de ne pas être impressionné.

Le succès de ces pièces anciennes repose d’abord sur leur incroyable robustesse. Contrairement à de nombreux ustensiles actuels,étaient fabriqués dans un verre extrêmement résistant capable de supporter aussi bien le four que le congélateur ou le réfrigérateur. Résultat : plus de cinquante ans après leur fabrication, certains ensembles sont encore dans un état presque impeccable. Et forcément, cette durabilité fascine les collectionneurs passionnés de décoration rétro et d’objets anciens.

Mais toutes les collections ne se valent pas. Certaines éditions très rares atteignent aujourd’hui des sommes totalement folles. Amanda Keller cite notamment, Butterprint de 1957 ou encore Colonial Mist de 1983 parmi les séries les plus recherchées.selon leur état et leur rareté. Plus étonnant encore, un ensemble complet de l’édition First Green Fern comprenant assiettes, tasses, coupelles et saucière est actuellement proposé à plus de 9 000 euros sur Etsy.

Alors pourquoi ces vieux plats séduisent-ils autant aujourd’hui ? Au-delà de la nostalgie,Les motifs fleuris, les dessins géométriques et les couleurs pastel rappellent immédiatement les cuisines chaleureuses des années 50 et 60. Une ambiance rétro qui cartonne actuellement dans les tendances déco





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