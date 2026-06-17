Vingt ans de partenariat entre la Fondation du patrimoine et TotalEnergies célébrés à Lavardens

Cérémonie à Lavardens pour souligner deux décennies de collaboration entre la Fondation du patrimoine et la Fondation TotalEnergies, avec 40 M€ investis, 350 chantiers, 11 500 heures d'insertion et le château devenu centre d'art.

À Lavardens, la Fondation du patrimoine et la Fondation TotalEnergies ont marquée le vingtième anniversaire de leur partenariat dédié à la restauration du patrimoine local.

Depuis le premier accord signé en 2006, les deux entités unissent leurs ressources pour faire de chaque chantier de conservation un véritable levier d'insertion professionnelle et de dynamisation territoriale. La cérémonie a eu lieu dans les anciennes écuries du château, récemment transformé en centre d'art et en lieu d'exposition.

Christophe Jankoviak, président du Centre d'art du château de Lavardens, a accueilli les invités et a présenté les grandes lignes du projet commun, soulignant l'importance du site comme moteur culturel pour le Gers et pour l'ensemble de la région Occitanie. Lors d'une table ronde ouverte par Sylvain Panas, directeur régional de TotalEnergies pour l'Occitanie, les différents acteurs ont détaillé leurs engagements respectifs.

Anne‑Marie Leroy, représentante régionale de la Fondation du patrimoine, a rappelé que plus de 40 millions d'euros avaient été mobilisés depuis 2006, permettant la prise en charge de près de 350 chantiers répartis sur plus de 300 sites. En Occitanie, vingt sites ont bénéficié de ce soutien conjoint, générant plus de 11 500 heures d'insertion professionnelles pour les jeunes de la région.

Jacques‑Emmanuel Saulnier, délégué général de la Fondation TotalEnergies, a souligné le rôle clé de ces investissements dans la préservation du patrimoine bâti et dans le renforcement du tissu social local. Le sous‑préfet du Gers, Cédric Kari‑Herkner, a quant à lui mis en avant l'impact économique et touristique du château de Lavardens, désormais considéré comme un pôle culturel majeur qui attire visiteurs, artistes et chercheurs.

Christophe Jankoviak a conclu en rappelant les grandes étapes du partenariat : le financement initial de TotalEnergies a permis la restauration des remparts de Lectoure, de l'escalier monumental d'Auch et de ceux de Larressingle, avant d'arriver au château de Lavardens. Le projet, aujourd'hui renouvelé, prévoit la poursuite des travaux de conservation et de mise en valeur du château, ainsi que la diffusion d'expositions temporaires et d'activités éducatives.

Le buffet qui a suivi les discours a offert un moment de convivialité aux participants, renforçant les liens entre les acteurs institutionnels, les entreprises et les acteurs du secteur culturel. Cette célébration témoigne de la pérennité d'une coopération qui, en deux décennies, a su conjuguer protection du patrimoine, formation professionnelle et dynamisme économique au service du territoire occitan





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