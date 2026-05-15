Vingegaard bat Pellizzari sur le Giro - Première victoire individuelle du Danois sur le Tour d'Italie

Le leader de Visma-Lease a signé ce vendredi son premier succès sur le Giro, en battant Pellizzari sur le Tour d'Italie. Il a réussi à décrocher sa première victoire sur le Tour d'Italie au Blockhaus.

Sous un vent tempétueux, Jonas Vingegaard a signé vendredi son premier succès sur le Giro , au Blockhaus, sans écraser totalement la concurrence. Deuxième de cette 7e étape, Felix Gall n'a concédé que 13 secondes.

Jonas Vingegaard a misé sur la montée du Blockhaus, longue de 13,6 km à 8,4 %, pour frapper cette septième étape et mettre une jauge en rouge. Malgré l'entrée en vélo de Pellizzari, qui a coincé un kilomètre plus loin, la victoire a été acquise par Jonas Vingegaard, qui n'a laissé aucun souffle et a également mis le ton pour la suite du Giro.

Les deux leaders de Red Bull-Bora-Hansgrohe, présents sur les 3e et 4e places, ont terminé à plus d'une minute en pénétrant dans les dernières vytvářet. Le Danois a traversé cette montée sans la moindre avarie. L'essentiel pour Jonas Vingegaard n'était pas de signer sa première victoire sur le Tour d'Italie, mais de frapper du poing sur la table dès son premier pas. Cette victoire est donc aussi un coup d'arrêt sérieux pour ses concurrents.

Il reste donc à suivre les débats et surprises de la suite de ce Giro





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