Vinci-Bouygues Saisit le Conseil d'État après le Rejet de son Recours sur le Stade de France

Le consortium Vinci-Bouygues a décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté son recours contre l'appel d'offres pour la concession du Stade de France.

Après avoir vu son recours en référé rejeté par le tribunal administratif de Montreuil, dans lequel il demandait l'annulation de l' appel d'offres lancé par l'État pour désigner le nouveau concessionnaire du Stade de France, le consortium Vinci-Bouygues a décidé de saisir le Conseil d'État en cassation. Ce dernier recours vise à faire annuler le rejet prononcé par le tribunal. L'examen de cette demande interviendra dans les prochaines semaines.

Le consortium était candidat au renouvellement de la concession du Stade de France. Écarté au profit de GL Events, qui est entré en négociations exclusives avec l'État en décembre dernier, Vinci-Bouygues soutient que le cahier des charges de l'appel d'offres n'a pas été respecté. Dans son ordonnance, le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté un à un les arguments de l'actuel concessionnaire, tant ceux concernant la capacité économique insuffisante à ses yeux de son rival que ceux de manquements imputés à l'État dans la conduite de la procédure. 'L’État n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des capacités techniques et financières de GL Events Venues', avaient estimé les juges. Le cahier des charges de l'État prescrit notamment des travaux pour moderniser cette enceinte, qui devra continuer d'accueillir les matchs de l'équipe de France de football et de rugby. La passation de pouvoir est prévue en août. Le consortium actuel (détenu aux deux tiers par Vinci, un tiers par Bouygues) avait été accordé à la va-vite pour 30 ans entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1995. De nombreux contentieux avaient suivi, coûtant cher en deniers publics. En 2023, l'État avait initialement lancé deux procédures en parallèle: une pour vendre le stade et l'autre pour renouveler la concession. Faute de candidat au rachat, la procédure de vente avait été abandonnée.





