Vinci Autoroutes : L'Autonomie des Véhicules Electriques par Recharge Dynamique

Vinci Autoroutes expérimente une technologie de recharge dynamique par induction sur une portion d'autoroute en France. Cette innovation pourrait révolutionner le transport routier électrique en permettant aux camions et aux voitures de recharger leur batterie en roulant.

Vinci Autoroutes, un acteur majeur du secteur des infrastructures de transport, pourrait avoir la solution pour un frein majeur à l'électrification du parc automobile : l'autonomie et le coût des batteries. La société concessionnaire s'attaque directement au problème en développant une technologie de recharge dynamique par induction. Imaginez : des camions et voitures rechargant leur batterie sans s'arrêter, simplement en roulant sur une autoroute spéciale.

Ce système révolutionnaire est actuellement en expérimentation sur une voie de droite de l'autoroute A10 à Angervilliers (Essonne), où 5 800 camions traversent chaque jour. Sur une longueur de 750 mètres, une tranchée dissimule 450 bobines émettrices de 130 cm × 70 cm × 2 cm en cuivre. Reliées à un système d'alimentation situé dans le bas-côté, ces bobines seront recouvertes d'un revêtement épais de 10 cm pour retrouver l'aspect habituel de la chaussée.L'expérimentation, menée d'avril à décembre, impliquera des véhicules électriques de différents types : un poids lourd, un car, un véhicule utilitaire léger et un véhicule personnel. Ces prototypes seront équipés de bobines réceptrices qui leur permettront de recharger la batterie en roulant. Les conducteurs pourront suivre l'état de la recharge et gérer les paramètres de facturation via une interface dans l'habitacle. L'installation de ce système, qui coûterait quelques milliers d'euros, pourrait transformer les relais de poste pour les transporteurs routiers : plus besoin d'arrêter pour recharger !Vinci vise la création d'un premier corridor de recharge par induction sur 100 ou 200 kilomètres d'ici 2030, probablement sur l'axe Paris-Orléans. Pour les transporteurs de l'Orléanais, région riche en sites logistiques, cela permettrait de livrer Paris sans interruption, et de repartir sans devoir immobiliser leurs camions électriques. À grande échelle, la recharge dynamique par induction pourrait réduire drastiquement le prix des batteries pour les poids lourds, actuellement autour de 100 000 €. En outre, Vinci estime que le coût de conversion d'une portion d'autoroute à l'induction compenserait les investissements nécessaires (2 millions d'euros par kilomètre) en réduisant le nombre de bornes de recharge. Un déploiement ambitieux sur le tiers du réseau autoroutier pourrait générer d'importantes économies et réduire les émissions de CO2. La recharge par induction, expérimentée dans d'autres pays européens, pourrait devenir un modèle pour le transport de marchandises international. Cependant, des défis restent : la coordination internationale est indispensable, et le délai de prise de décision pour une solution européenne peut être long





