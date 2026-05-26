Vincent Tout le monde veut prendre sa place : ironie et frayeur

Vincent, un candidat de Tout le monde veut prendre sa place, a frôlé l'élimination en finale. Il a ensuite battu ses challengers du jour et a révélé son projet d'achat d'une voiture et de projets immobiliers.

Ça s'est joué à un cheveu : Vincent ironise après avoir frôlé l'élimination dans Tout le monde veut prendre sa place ( ZAPTV ). Pourtant, un candidat a bien failli le battre en finale.

Un événement sur lequel il est revenu ce mardi 26 mai, au lendemain de cette petite frayeur. Le candidat, qui a passé la barre symbolique des 200 000 euros, a su se reprendre pour battre ses challengers du jour. Vidéo Voici - VOICI - "Ça s'est joué à un cheveu" : Vincent ironise après avoir frôlé l'élimination dans Tout le monde veut prendre sa place (ZAPTV) Resté presque deux ans à l'antenne, le candidat avait intrigué ou lassé les téléspectateurs.

Mais son nom continue de résonner sur le plateau de l'émission. La preuve : récemment,Et à l'heure du déjeuner, les habitués zappent surVincent, en couple avec une autre candidate,les autres challengers de. Mais gare à la fatigue entre les tournages… car elle peut être fatale et signer la fin d'une aventure plus tôt qu'on ne le croit. D'autant que le manque des proches peut aussi peser dans la balance.

Face à une telle longévité, une question se pose :, et encore plus après s'être fait une belle frayeur ce lundi 25 mai. Le premier était "très sympa", puisque Vincent a réalisé un porté avec des cheerleaders. Mais parmi ces jeunes gens se trouvait aussi Hoby, un adversaire redoutable qui a bien failli le faire flancher lors de la finale. Le jeune homme a en effet réalisé, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure expression"Ce mardi 26 mai,pour 222 victoires.

Un sacré pactole pour celui qui rêvait de participer à. En début d'année, le professeur s'est confié sur ce qu'il s'imagine faire de sa cagnotte. Outre l'achat d'une voiture, Vincent entend également réaliser des projets immobiliers. Il a aussi en tête l'achat d'un nouveau vélo.

En somme, des achats raisonnables et pas un changement de vie radical





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