Vincent réalise son 34e carton plein et émeut Cyril Féraud

Le plus grand champion de l'histoire du jeu de France 2, Vincent, a réalisé son 34e carton plein sur un thème particulièrement cher à son cœur : la Pologne. Cette victoire émouvante a été marquée par des larmes de joie dans les bras de Cyril Féraud, animateur de l'émission.

Le plus grand champion de l'histoire du jeu de France 2, Vincent , a réalisé son 34e carton plein sur un thème particulièrement cher à son cœur : la Pologne .

Cette victoire émouvante a été marquée par des larmes de joie dans les bras de Cyril Féraud, animateur de l'émission. Vincent, professeur d'histoire-géographie, a cumulé désormais 234 victoires et 307 600 euros de gains. Il compte bien inscrire son nom dans l'histoire de l'émission le plus longtemps possible et a déclaré que ce record devait être le plus difficile à dépasser. Au fil des émissions, le candidat et l'animateur sont devenus très proches et se soutiennent mutuellement.

Vincent a également tenu à remercier ses parents pour l'éducation qu'ils lui ont transmise, qui lui a permis d'accumuler des connaissances et de culture et de réaliser son rêve de s'asseoir dans le fauteuil du jeu





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