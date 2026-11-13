Vincent Perrot évoque sa relation avec Pierre Palmade après l'accident de 2023

L'animateur Vincent Perrot se dit toujours ami avec l'humoriste Pierre Palmade, reconnu coupable de l'accident mortel de février 2023. Point sur la situation actuelle et les dernières nouvelles.

Le présentateur de télévision Vincent Perrot a tenu à clarifier sa position concernant l'humoriste Pierre Palmade. Cet échange public intervient alors que le comédien purgera sa peine sous bracelet électronique. Cette mesure a pris effet à son domicile depuis le 16 avril 2025. Il vivra désormais près de Bordeaux, s'éloignant ainsi de la sphère médiatique traditionnelle.

Déclarations de Vincent Perrot sur l'affaire

Vincent Perrot affirme ne pas avoir renoncé à son affection pour Pierre Palmade. Il connaît l'artiste depuis les toutes premières années de sa carrière à la télévision. Les deux hommes ont partagé de nombreuses émissions et sketches ensemble par le passé. Malgré le drame survenu, l'animateur refuse de réduire son ancien collaborateur à cet unique événement tragique.

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L'accident mortel a eu lieu le 10 février 2023 sur une route départementale. Pierre Palmade a percuté un véhicule, causant la mort de la conductrice. Ce jour-là, Vincent Perrot devait rencontrer l'humoriste. Il précise qu'il n'a pas cherché à minimiser la gravité des actes de son ami. Toutefois, il garde un regard tendre sur leur histoire commune avant la tragédie.

Informations récentes depuis Bordeaux

Vincent Perrot a pu avoir des nouvelles de l'état d'esprit de Pierre Palmade. Ces informations proviennent d'un producteur de spectacles commun. Ce professionnel continue de suivre l'évolution de la situation du comédien. Il a transmis à l'animateur que la santé mentale de Pierre Palmade reste fragile.

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L'humoriste peine toujours à s'acquitter de ses obligations financières. Le Parisien a révélé ce mercredi 25 février sa situation critique. La dette liée à l'accident semble insurmontable pour le condamné. Le producteur anonyme insiste sur sa propre fidélité envers l'ami d'enfance. Il souligne que l'entourage proche ne l'a jamais abandonné malgré les difficultés.

Conséquences judiciaires et vie privée

Pierre Palmade est officiellement sorti de la prison de Bordeaux. Il exécute sa peine à domicile sous contrôle électronique strict. Cette mesure vise à limiter les risques tout en respectant la justice. L'absence du comédien des plateaux est totale depuis le drame. Les médias généralistes observent également cette période de retrait prolongé.

La relation entre les deux hommes reste un sujet de débat public. Certains critiquent la volonté de Vincent Perrot de soutenir publiquement l'homme. D'autres comprennent le besoin de ne pas effacer une amitié longue de plusieurs décennies. L'animateur préfère ne pas s'étendre davantage sur ces détails personnels. Il laisse aux événements le soin de définir l'avenir judiciaire de Pierre Palmade.