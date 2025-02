Vincent Milou : « Le système olympique, c'est un cauchemar »

Le skateur français Vincent Milou, champion olympique, a partagé ses réflexions sur ses expériences au niveau international, son avenir dans le skateboard et les tensions avec la Fédération Française de Skateboard.

Présent à Paris pour promouvoir la prochaine étape française de la Street League , qui aura lieu en octobre à Roland-Garros, la tête d'affiche du skateboard français Vincent Milou est revenu sur ses projets, sa préparation olympique, « un cauchemar », ses doutes sur LA 2028 et son envie de continuer loin du système fédéral. « Qu'est-ce que ça vous fait de venir à Roland-Garros pour du skateboard ?Je suis hyper heureux.

L'année dernière (à l'Adidas Arena, victoire du Français Aurélien Giraud), c'était de loin la meilleure étape du tour. Sans être chauvin, l'ambiance était folle, l'organisation parfaite et le skatepark fun. Être ici, je trouve ça inspirant, de se retrouver dans des lieux d'autres sports, avec une culture. Comparée aux JO, la Street League est un événement beaucoup plus fun et compétitif. C'est le contest le plus prestigieux dans le skate, car c'est créé par des skateurs, comme en tennis : gagner les JO en tennis, c'est important, mais pas autant que gagner Roland Garros ou l'US Open. À quel point faire des podiums sur la Street League a changé votre carrière ?C'est ce qui l'a fait décoller et ça m'a connecté avec l'industrie du skateboard qui est basée aux US, aux photographes, ceux qui filment, les marques, les magazines... Ça m'a donné une plateforme de lancement pour que mon nom soit connu. Revenons sur les JO (où il a terminé 9e), comment l'avez-vous vécu ?Le jour des Jeux, ça a été incroyable. Le public était ultra-motivé, le lieu était magnifique. Le jour des Jeux était assez magique mais toute la préparation, tout ce qui a amené aux Jeux, a été un cauchemar. C'est tellement bridé en dehors de notre sport toute la préparation qui amène aux Jeux, toutes les compétitions de qualification, il y en avait énormément, pour gagner un petit nombre de points... C'était une course aux points, et je me suis blessé entre-temps en plus. Ça a été compliqué mentalement et je trouve que ça sortait de l'esprit du skate. Ça a été un jour magnifique, mais toute une préparation complètement chaotique s'éloignait de plus en plus de notre sport. Tous les quatre ans, les JO, c'est pas mal. Et la Street League, tous les six mois, c'est hyper bien. Cela vous a découragé pour la suite, pour Los Angeles en 2028 ?Avec l'Olympisme, il y a des règles à respecter, des quotas de qualification, pour que ce soit équitable pour tout le monde. La Street League en comparaison, c'est un circuit privé, avec les 20 meilleurs invités, pas forcément basé sur les résultats sportifs mais aussi la culture skate : les vidéos, les photos... Pour les JO, forcément, le système de qualification est plus long, plus ennuyeux, avec plus de règles. C'est pour ça que c'est bien que ce soit tous les quatre ans, car ça me laisse le temps de me régénérer et de revenir avec un objectif. Paris m'a énormément aidé pour la suite, je sais que je vais pouvoir me préparer plus intensément mais de manière plus courte, pour ne pas aller vers un burn-out ou me blesser avant. C'est ce qui m'est arrivé : je me suis blessé à la cheville trois mois avant, c'était un miracle de faire les Jeux et de skater aussi bien. Comment avez-vous vécu les mois suivant les JO ?Pour tout sportif, le post-JO est très dur, on parle de dépression pour certains. Tu passes d'un moment d'euphorie, où tout est fait autour de toi, pour toi, et à un moment tout s'effondre et tu t'effondres avec. Ce qui est logique. C'est le moment où nous (skateurs), on a la chance de faire autre chose : notre carrière n'est pas basée que sur les compétitions. Certains n'en font même pas. Après les Jeux, je suis parti en tournée avec Adidas aux États-Unis, retrouver les bases, refaire du skate entre potes. Mais ça a quand même été dix mois durs, je n'ai pas été au mieux, on a passé plus six mois à décompresser, faire la fête, skater pour le plaisir... Les mois de préparation aux JO ont altéré votre plaisir à skater ?Oui, complètement. J'ai eu besoin de repartir aux bases du skate, m'amuser. Pour retrouver de l'envie. Ça a pris tellement de temps et d'énergie, les Jeux, qu'une fois que ça se termine, c'est dur. Il y a eu les élections tendues au sein de la Fédération (FFRS, en décembre), la préparation a aussi été marquée par des tensions avec la FFRS (en juin, Milou avait signé une lettre collective envoyée à la FFRS appelant à « Rendre sa liberté et sa dignité au skateboard français »). Avez-vous encore envie d'être en équipe de France avec ce système-là ?Plus du tout. Je n'ai pas suivi les élections à la Fédé, mais je pense que toutes les fédés ont le même problème : ce n'est pas géré par de grands passionnés, tu te retrouves en étant sportif de très haut niveau avec des besoins que la Fédé ne comprend pas, et il se passe plus de politique dans les fédés que d'aide vers les sportifs. Forcément, ça a ses limites. Des grosses limites. Quand juste avant les Jeux, ta Fédé se prend la tête sur qui sera le prochain DTN, au lieu d





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Skateboard Street League JO Vincent Milou Fédération Française De Skateboard FFRS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Fédération française condamne 'avec fermeté' des violences lors de Chateauroux-NîmesLes supporters nîmois ont été agressés dans leur parcage durant la rencontre Châteauroux – Nîmes, vendredi 24 janvier.

Lire la suite »

Cyberattaques: La Fédération Française de Tir à l’Arc victime d’un vol de donnéesLa Fédération Française de Tir à l’Arc a été victime d’une cyberattaque qui a compromis les données personnelles de plus de 77 000 personnes. Les données compromises incluent des noms, prénoms, dates de naissance, adresses postales et photos de profil. La faille de sécurité a été détectée chez le prestataire de la Fédération chargé des espaces licences. L'expert en cybersécurité Clément Domingo a prévenu que d'autres fédérations pourraient être ciblées dans les jours à venir.

Lire la suite »

Football : le Gardois Jean-François Chapellier participe au comité exécutif de la Fédération françaiseIl a été élu par l’assemblée générale de la Fédération comme représentant des médecins.

Lire la suite »

Situation financière de la Fédération française de rugby (FFR): une 'réunion technique' avec les services...La Fédération française de rugby (FFR) fait face depuis fin décembre à un redressement fiscal de 20,7 millions d’euros. Ce redressement intervient à la suite du Mondial 2023 et un problème détecté par les services du ministère de l’économie sur un sujet de TVA, concernant la vente des packages...

Lire la suite »

L'ancien vice-président de la Fédération française de tennis Jean-Pierre Dartevelle jugé pour violJean-Pierre Dartevelle, 74 ans, doit comparaître à partir de ce mardi devant la cour criminelle départementale du Doubs pour une relation avec emprise sur une jeune femme de 50 ans sa cadette.

Lire la suite »

Pétanque : il est désormais interdit de jouer en jean ou en pantalon de villeLa Fédération française de pétanque et de jeu provençal souhaite changer l’image de la discipline.

Lire la suite »