Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun annonce sa volonté de réintroduire l'interdiction de location des passoires thermiques F et G, malgré son rejet par l'Assemblée nationale le 17 novembre.

Ministre du Logement, Vincent Jeanbrun a fermement rejeté la suppression de l'interdiction de louer les passoires énergétiques votée par l'Assemblée nationale. Face à l'amendement adopté le 17 novembre qui visait à lever cette interdiction, le gouvernement maintient sa position stratégique. Il entend bien faire réintroduire cette mesure lors des prochaines étapes législatives, affirmant que la bataille n'est pas encore perdue.

Contexte législatif et amendement rejeté

Le 17 novembre dernier, les députés ont voté un amendement visant à supprimer l'interdiction de louer les logements les plus énergivores. Cette décision, perçue comme une victoire pour certains propriétaires, n'est toutefois pas définitive aux yeux de l'exécutif. Vincent Jeanbrun précise que cette suppression à l'Assemblée ne signifie pas que l'interdiction est entérinée par la loi tout entière. Le ministre du Logement conserve l'intention de faire réintroduire cette obligation de mise en conformité énergétique avant la promulgation définitive du texte.

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Arguments pour la performance énergétique

Vincent Jeanbrun défend une approche globale centrée sur la santé et le confort. Il explique que l'objectif national est d'assurer des logements sains, peu énergivores, qui garantissent une qualité de vie optimale pour les résidents. Le ministre insiste sur la nécessité d'élargir la prise en compte de la performance énergétique pour inclure spécifiquement le confort d'été. Cette dimension est cruciale pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et assurer le bien-être des habitants lors des périodes de fortes chaleurs.

Processus parlementaire et commission mixte

La suite du processus législatif passera par la commission mixte paritaire. C'est dans cette instance que les sénateurs et les députés se retrouveront pour affiner et valider la loi. Vincent Jeanbrun déclare y avoir la majorité pour remettre en place le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, comme outil central de régulation. Il promet d'examiner attentivement les modalités de cette réintroduction, qu'il s'agisse d'un nouveau vote ou de discussions approfondies en commission. L'objectif est de garantir que la mesure survive à l'arbitrage inter-parlementaire.

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Critique du Rassemblement national

Le ministre du Logement en a profité pour lancer une attaque virulente contre le Rassemblement national. Il accuse ce parti de vouloir tout supprimer, notamment les mesures environnementales, en raison de son scepticisme climatique. Vincent Jeanbrun qualifie leur opposition comme une lutte contre toutes les mesures de protection de l'environnement. Cette critique vise à isoler politiquement l'opposition sur le sujet écologique, tout en renvoyant dos à dos les positions de ceux qui refusent de réguler le marché locatif au nom de la liberté économique.

Préserver le parc locatif existant

Une autre justification majeure avancée par Vincent Jeanbrun concerne la crise du logement. Il rappelle que le projet de loi initial ne prévoyait pas une interdiction brutale du jour au lendemain pour les 700 000 logements concernés. Ce délai de cinq ans est présenté comme nécessaire pour éviter une pénurie supplémentaire dans un contexte déjà tendu. L'exécutif cherche à équilibrer la nécessité de rénover le parc immobilier et la réalité économique d'une offre locative déjà insuffisante pour répondre aux besoins de la population.

Évolutions techniques du DPE

Malgré ces tensions politiques, des changements techniques majeurs sont prévus pour le 1er janvier 2027. Le DPE deviendra plus favorable à l'électricité, avec une modification du coefficient de conversion qui passera de 1,9 à 1,7. Cette réforme technique permettra à certains logements classés F ou G de sortir du statut de passoire énergétique sans aucun travaux de rénovation. Le simple recalcul du diagnostic, grâce à l'électrification des modes de chauffage, suffira à améliorer la classification énergétique de ces biens immobiliers.

Situation actuelle du marché

Cette évolution laisse entrevoir une voie médiane entre la contrainte pure et l'absence de régulation. Elle permet aux propriétaires d'améliorer la valeur de leurs biens sans lourds investissements immédiats, tout en restant dans le cadre légal. Pour les locataires, cela signifie une amélioration potentielle du confort thermique et une baisse des factures, sans attendre la fin des délais de rénovation imposée. Le gouvernement maintient ainsi la pression pour une transition progressive, tout en restant ferme sur le principe de l'interdiction de location pour les passoires thermiques les plus énergivores.