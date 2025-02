Vincent Elbaz: Un Père Féministe Etraitément Ses Enfants

Vincent Elbaz, acteur français connu pour son engagement féministe, partage son expérience de père de quatre enfants. Il revient sur son éducation, ses méthodes parentales et les défis rencontrés.

Vincent Elbaz , 54 ans, est un père de quatre enfants. Il a eu sa première fille, Anna, en 2007 avec l'actrice danoise Mette Berggreen. Marié à la journaliste Fanny Conquy, il a ensuite eu trois autres enfants : Simon en 2015 et deux filles en 2018 et 2021. L'acteur, issu d'une éducation très féministe, s'efforce de transmettre ses valeurs à ses enfants. Lundi 10 février 2025, sur le plateau de C à vous sur France 5, Vincent Elbaz a partagé son parcours.

Il a expliqué que son éducation l'a naturellement mené à être féministe, grâce à une mère engagée et un père ouvert à la discussion. Il s'est souvenu de ses amis dont les pères ne comprenaient pas leurs choix de vie, qu'ils s'agisse de l'homosexualité ou de l'envie de faire du théâtre. Vincent Elbaz a ensuite révélé avec humour qu'il se retrouvait parfois dans la position de ses amis, avec ses propres enfants qui le regardaient avec désapprobation. Il a confié qu'il ne cherchait pas à imposer ses opinions mais à dialoguer avec eux. Vendredi 22 décembre 2023, sur le plateau de Quotidien sur TMC, la chroniqueuse Maïa Mazaurette a abordé la question de la sexualité et des enfants. Vincent Elbaz, qui a quatre enfants, a avoué se sentir « tétanisé » à l'idée d'en parler. Il a confessé avoir tenté de discuter de la sexualité avec sa fille aînée de 16 ans, mais qu'elle lui avait demandé d'arrêter, affirmant que c'était son intimité. L'acteur a également exprimé son amour pour le rôle de père dans un entretien accordé au magazine Parents en 2018. Il avait révélé avoir découvert des ressources insoupçonnées en devenant père. Il adorait les moments de communication avec ses enfants, qui étaient ancrés dans le moment présent et profonds, comme lorsqu'il jouait une scène de cinéma. Bien que parfois épuisé, il reconnaissait ne pas avoir à se plaindre car il était deux parents à s'occuper des enfants. Avec Fanny, son épouse, ils s'efforcent de trouver leur propre voie dans l'éducation de leurs enfants





