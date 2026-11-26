L'acteur Vincent Cassel révèle sa passion pour emmener ses quatre enfants sur les plateaux. Une philosophie parentale unique qui contraste avec les choix de ses propres enfants et d'autres stars.

Le 26 novembre, l'acteur français Vincent Cassel a partagé avec sincérité sa philosophie parentale exclusive concernant la vie professionnelle. Il a explicitement expliqué pourquoi il trouve essentiel d'emmener ses enfants avec lui lors des prises de vue de ses projets cinéma tographiques. Cette démarche vise à intégrer sa vie familiale au cœur de son activité artistique, créant un lien direct entre son métier et sa paternité.

Une pratique familiale au cœur du plateau

Vincent Cassel assume pleinement son rôle de père présent et impliqué dans le quotidien de ses quatre enfants. Contrairement à de nombreuses figures publiques qui séparent strictement vie privée et carrière, l'artiste considère cette immersion partagée comme bénéfique et naturelle. Il considère cette approche comme une forme de liberté et de joie dans l'exécution de son travail quotidien.

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Lors d'une déclaration publique, il a affirmé avec enthousiasme qu'il emmène ses enfants tout le temps, recommandant même cette pratique à autrui. Il qualifie cette expérience de très cool et s'amuse à voir ses enfants participer à des environnements qu'il décrit comme délirants. Pour lui, cette proximité permet une compréhension mutuelle et un partage de l'expérience artistique unique.

Un contraste avec son propre parcours historique

La position de Vincent Cassel tranche avec son expérience personnelle en tant que fils d'acteur. Son père, Jean-Pierre Cassel, était une figure emblématique du cinéma français, mais le jeune Vincent a choisi de tracer sa propre voie sans s'appuyer sur cette influence directe. Il a refusé de faire des projets avec son père par besoin crucial de construire son identité propre.

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Des images d'archives en noir et blanc datant d'octobre 1973 montrent un petit Vincent Cassel de sept ans sur le tournage d'un film de son père. Cette époque, durant laquelle Jean-Pierre Cassel tournait sous la direction de Michel Deville, reste un souvenir historique. Cependant, cette proximité d'enfance n'a pas conduit Vincent à embrasser immédiatement le même chemin professionnel sans réserve.

Les choix distincts de sa progéniture

Aujourd'hui, Vincent Cassel regarde avec curiosité les orientations de ses enfants, notamment Deva Cassel, Léonie, Amazonie et Caetano. Il se montre ouvert à la possibilité de jouer avec eux dans de futurs projets, mais reste attentif à leurs propres envies. Il précise qu'il ne décidera pas pour eux, laissant libre cours à leurs ambitions personnelles dans ou hors du septième art.

Cette attitude reflète une génération différente de celle de ses parents. Alors que Monica Bellucci et lui-meme ont souvent navigué entre amour du cinéma et protection de leur vie privée, leurs enfants font des choix variés. Deva Cassel a notamment révélé avoir initialement refusé de devenir actrice pour échapper à l'influence directe de la célébrité familiale.

Actualité récente et contexte familial élargi

La situation familiale de Vincent Cassel a évolué récemment avec l'officialisation de sa relation avec Narah Baptista. Cette dernière, mannequin brésilienne et ancienne reine de beauté, a été présentée par l'acteur lors de la Fashion Week masculine à Paris le 18 janvier 2024. Elle est la mère de son quatrième enfant, un garçon nommé Caetano.

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Cette union marque une nouvelle étape après le mariage de Vincent Cassel avec Tina Kunakey en 2018, une cérémonie qui avait réuni 150 convives au domaine de Gaztelur au Pays Basque. La naissance de Caetano, survenu de cette relation avec Narah Baptista, a également donné lieu à des confidences rares de l'acteur sur son petit dernier.

Caetano sur le tournage de Quasimodo

Caetano est venu rendre visite à son père sur le plateau de son nouveau film, Quasimodo, l'âme de Paris. Cette visite a permis à Vincent Cassel de se confier comme rarement sur la vie de son petit dernier. Il a partagé ces détails dans un entretien accordé à La Tribune, offrant un aperçu inédit de son équilibre parental.

Ce récit s'inscrit dans un contexte plus large de discussions sur les enfants d'artistes. Sophie Marceau a récemment parlé de ses enfants Vincent et Juliette, tandis que Marion Cotillard a évoqué les premiers pas au cinéma de son fils Marcel. Ces témoignages convergent pour illustrer la diversité des approches parentales dans l'industrie du divertissement, entre protection stricte et immersion totale.