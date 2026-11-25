À 20 ans, le pêcheur Vincent Beaufils a capturé un silure de 2,42 mètres dans l'Aveyron. Ce record personnel, pesant environ 90 kilos, a été relâché après 15 minutes de combat.

Le 22 novembre 2026, une capture spectaculaire a eu lieu dans les eaux de l' Aveyron, près d' Ardus en Tarn-et-Garonne. Vincent Beaufils, un jeune pêche ur de 20 ans originaire de Montauban, a réussi à sortir un silure géant de 2,42 mètres. Cette prise exceptionnelle représente un record personnel pour le jeune homme, qui a dû mener un combat intense durant environ 15 minutes pour maîtriser ce spécimen imposant.

Déroulement du combat intense et assistance

La scène s'est déroulée vers 15 heures et 6 minutes. Vincent Beaufils avait installé sa ligne depuis seulement trois minutes lorsqu'il a aperçu une masse importante dans le courant agité de la rivière. Après avoir lancé son leurre, la réaction du poisson a été immédiate et spectaculaire. Le silure a attaqué de front, déroulant presque la totalité du fil de sa canne. Pour contrer la puissance brute du poisson, Vincent a dû serrer le frein de son moulinet au maximum, mise sur la robustesse de son matériel.

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Face à la force du spécimen, le jeune pêcheur a manqué plusieurs fois de glisser sur les pierres mouillées des berges. La situation étant critique, il a appelé son ami Pacôme Jourdain pour demander de l'aide. Ce dernier, qui a initié Vincent à la pêche au silure, s'est précipité depuis la voiture où il attendait. Ensemble, ils ont dû utiliser leurs quatre mains pour maintenir la gueule du poisson et le faire glisser sur la chaussée en béton, car ils n'arrivaient pas à le soulever.

Estimation du poids et contexte du défi

Vincent Beaufils estime que le silure capturait pesait environ 90 kilos, une estimation qu'il a confirmée en se renseignant sur les standards de taille pour ce type de spécimen. Ce record dépasse largement son précédent meilleur spécimen de 1,50 mètre. Le jeune homme avait lancé un défi à son ami Pacôme Jourdain, un pêcheur expérimenté depuis une dizaine d'années qui a déjà capturé un silure de deux mètres. L'objectif initial de Vincent était de battre ce record avant d'arrêter la pêche, une promesse qu'il n'a pas tenue puisque son matériel a cédé lors d'une session ultérieure.

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Le contexte de cette capture est marqué par une compétition amicale entre les deux amis. Bien que Pacôme ait proposé de prendre la canne à un moment donné, Vincent Beaufils a refusé, souhaitant aller au bout de l'effort et avoir la fierté d'avoir sorti le poisson seul jusqu'au bout. La réussite de ce pari personnel s'est soldée par une admiration pour la taille des nageoires du silure, qui mesuraient presque l'équivalent de deux mains réunies.

Relâchement et impact sur la communauté pêcheurs

Après une séquence photo et vidéo, Vincent Beaufils a relâché le silure dans l'Aveyron, respectant la pratique du no-kill. Cette décision souligne son engagement envers la conservation des espèces dans les spots de pêche réputés comme l'Aveyron et le Tarn. La capture a également eu des conséquences matérielles, car le lundi suivant, Vincent a perdu son moulinet en pêchant un silure de 1,50 mètre à Loubéjac, endommagé par la sollicitation excessive lors de la prise record.

Cet événement marque une étape significative dans la carrière du jeune pêcheur de 20 ans. La réussite de Vincent Beaufils met en lumière la richesse halieutique de la région et attire l'attention sur les pratiques de pêche durable. Les témoignages de ce combat inoubliable offrent un aperçu de la puissance naturelle des prédateurs d'eau douce et de la persérance requise pour les capturer sans les blesser.