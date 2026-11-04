Vin IGP Côte de Gascogne UBY N°3 2025 : Médaillé d'Or à 6 euros sur Cdiscount

Découvrez le vin blanc IGP Côte de Gascogne UBY N°3 2025, lauréat de médailles internationales. Disponible à 6 euros sur Cdiscount avec livraison offerte sous conditions.

Le vin blanc IGP Côte de Gascogne UBY N°3 2025 se distingue par sa composition précise et ses récompenses distinctives. Ce produit est vendu au prix fixe de 6 euros sur la plateforme Cdiscount depuis ce mercredi 4 novembre. Il bénéficie de la livraison express gratuite pour les abonnés au programme de fidélité Cdiscount à Volonté.

Composition Cépage et Terroir de Production

Le chai assemblant ce vin utilise une proportion spécifique de variétés de raisins. La recette intègre 80 % de Colombard et 20 % de Sauvignon pour créer le profil gustatif unique. Les raisins proviennent de sols sablo-limoneux et argilo-calcaires, caractéristiques de la région. Cette sélection de cépages vise à garantir une fraîcheur naturelle et une structure équilibrée dans le verre.

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Reconnaissances Internationales et Prix

L'appellation IGP Côte de Gascogne est associée à deux distinctions majeures pour cette cuvée. Le vin a remporté la médaille d'or au Concours des vins du Sud Ouest. Il a également obtenu la médaille d'argent au Concours Général Agricole. Ces accolades attestent de la qualité reconnue par les experts du secteur viticole français.

Notes Sensorielles et Accords Mets-Vins

Les dégustateurs identifient des arômes d'agrumes vifs, notamment des notes de pamplemousse et de citron. La texture en bouche est décrite comme gourmande et tonique. Ce profil gustatif s'accorde idéalement avec des poissons grillés ou un plateau de fruits de mer. Il complète également avec succès des charcuteries, des viandes blanches ou des fromages.

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Expectatives des Consommateurs et Cote

La satisfaction client est mesurée par une moyenne de 4,5 sur 5. Cette cote repose sur plus de 330 avis et commentaires déposés par des acheteurs précédents. La note élevée reflète la cohérence entre la description du produit et l'expérience de consommation réelle. Les utilisateurs valorisent le rapport qualité-prix de cette bouteille.

Conseils de Dégustation et Conservation

Pour exprimer pleinement ses arômes, la bouteille doit être servie à une température comprise entre 8 et 10 °C. Il est recommandé de consommer ce vin de préférence dans l'année suivant sa mise en marche. Cette contrainte temporelle permet de préserver la vivacité et la fraîcheur des notes fruitées initiales.

Disponibilité Commerciale et Conditions

L'offre sur Cdiscount est à durée limitée et soumise aux stocks disponibles. Le prix de 6 euros s'applique spécifiquement à ce modèle UBY N°3. La livraison express gratuite est conditionnée par l'adhésion au programme Cdiscount à Volonté. Les conditions générales de vente sont consultables directement sur le site du vendeur en ligne.