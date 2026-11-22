Découvrez le vin blanc UBY N°3 2025, médaillé d'or au Concours international de Lyon, et comparez ses prix avec le Viognier Jean Claude Mas et le Chardonnay Jean Bouchard chez Cdiscount.

Le choix d'un vin blanc en supermarché repose souvent sur des critères subjectifs, mais les médailles délivrées par les jurys offrent une garantie objective de qualité. Le vin blanc UBY N°3 2025, produit par le Domaine Uby en Gascogne, a reçu la médaille d'or au Concours international de Lyon, validant son profil aromatique et fruité auprès des experts. Ce résultat place ce millésime parmi les meilleures options accessibles au grand public, notamment via les plateformes de vente en ligne.

Origine Gascogne et reconnaissance au Concours international de Lyon

Le Domaine Uby est installé sur les coteaux de Gascogne, une région viticole dont les vignes couvrent près de 100 hectares de sols composés de boulbènes et de sables faunes. Ce terroir particulier, situé dans un environnement préservé qui abrite encore des tortues cistudes, est idéal pour la production de vins aromatiques, frais et fruités. Le domaine privilégie les cépages blancs pour obtenir ces profils gustatifs distinctifs, distinguant ses productions du reste du marché.

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L'UBY N°3 2025 est un IGP Côtes de Gascogne qui associe deux cépages emblématiques : le colombard, typique de la Gascogne, et le sauvignon. Issu des vendanges de 2025, ce vin tranquille, donc sans bulles, affiche un degré d'alcool léger de 11 % vol pour un profil sec. Sa médaille d'or obtenue lors de la dernière édition du Concours international de Lyon confirme l'appréciation des spécialistes pour ce millésime qui se distingue par sa vivacité et ses notes florales.

Prix et disponibilité chez Cdiscount pour le vin UBY N°3

Ce vin blanc, classé dans la catégorie des blancs fruités et vifs, est actuellement disponible chez Cdiscount pour 6 euros. Ce tarif positionne le produit comme une offre compétitive pour une bouteille ayant reçu une haute distinction internationale. Le site de vente en ligne met également en avant d'autres références de vins blancs pour accompagner cette sélection, élargissant les choix pour les consommateurs soucieux de leur budget tout en restant exigeants sur la qualité.

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Outre l'UBY N°3, Cdiscount propose plusieurs autres références notables pour des budgets serrés. On note ainsi le Vin blanc de Bordeaux Cuvée Hortense 2023 Entre Deux Mers à 4,72 euros. Pour les amateurs de rouges, le Château Bel Air 2022 Graves est proposé à 4,49 euros au lieu de 7,50 euros. La catégorie Champagne reste également accessible avec le R de Ruinart Brut 75 cl à 49,99 euros au lieu de 54,90 euros.

Le marché des vins de Bordeaux continue d'offrir des opportunités intéressantes pour les festins occasionnels. Le Château le Vieux Pressoir Cuvée Tradition 2019 Saint-Emilion Grand Cru est disponible à 10,99 euros. Enfin, les amateurs de Champagne peuvent également opter pour le Demoiselle EO Brut 75cl à 22,99 euros au lieu de 23,90 euros. Ces prix reflètent une stratégie de promotions actives visant à rendre les grands crus et les vins de cépage plus accessibles aux ménages français.

Alternatives sensorielles : Viognier et Chardonnay pour des profils distincts

Pour les consommateurs trouvant le vin UBY N°3 trop léger, le Jean Claude Mas Le Pioch Viognier 2025 propose une alternative plus ronde. Disponible à 7,99 euros chez Cdiscount, ce vin blanc sec IGP Pays d'Oc du Languedoc est élaboré à partir du cépage unique viognier. Il offre un titre alcoolique de 13,5 %, soit 1,99 euro de plus que l'UBY N°3, procurant une bouche plus charnue avec des notes de pêche, de fruits secs et de fleurs blanches.

Le Pioch Viognier 2025 présente également des finales plus longues avec des touches de vanille et de miel pour les palais les plus avertis. Ce vin peut être conservé pendant environ deux ans, offrant une perspective de garde plus étendue que les vins jeunes de Gascogne. Il constitue une option de substitution idéale pour ceux qui recherchent de la matière en bouche et des arômes complexes.

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Une troisième option s'adresse aux amateurs de Bourgogne avec le Jean Bouchard Mâcon-Villages 2023. Ce vin, disponible à 9,49 euros, relève d'une AOC avec un cahier des charges plus strict que les IGP, encadrant strictement la zone de production, les cépages et les rendements. Il est élaboré à partir de chardonnay, le cépage blanc historique de la Bourgogne, et offre un titre de 13 % vol.

Ce Chardonnay Jean Bouchard se classe dans la catégorie des blancs minéraux, à l'inverse des blancs fruités de l'UBY N°3. Il se sert à une température plus élevée, autour de 12°C, et constitue un accompagnement idéal pour accompagner des poissons. Le fait qu'il porte l'appellation Mâcon-Villages garantit une rigueur de production qui peut rassurer les consommateurs sensibles à l'origine géographique et aux traditions viticoles bourguignonnes.