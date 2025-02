Villeurbanne: La Ville la Moins Romantique de France

Une étude de l'application Preply révèle la ville la moins propice au romantisme en France. Villeurbanne, avec ses immeubles impersonnels et son manque d'endroits charmants, arrive en dernière position.

Une étude menée par l'application Preply révèle laquelle est la ville la moins propice au romantisme en France . Si certaines villes s'imposent comme des destinations de rêve pour les amoureux, d'autres, en revanche, sont de véritables tueurs d'amour, des endroits où la séduction semble en grève et où même Cupidon n'est pas forcément le bienvenu.

Mais alors, quelle est la ville la moins romantique de France ? C'est ce que l'application a cherché à savoir à travers une grande enquête qui lui a permis d'établir un classement des villes françaises de la plus à la moins romantique. Le classement repose sur des critères très sérieux : nombre d'activités pour les couples, quantité de restaurants et d'hôtels dits romantiques, et même la densité de fleuristes et de bijouteries. Histoire de ne pas être injustes, les enquêteurs ont pondéré tout ça en fonction du nombre d'habitants. Résultat ? Sans surprise, Paris décroche la couronne avec un joli score de 84 sur 100. La capitale, avec ses 1 500 restaurants romantiques et ses 400 fleuristes, reste indétrônable. Juste derrière, Aix-en-Provence et Caen complètent le podium. Mais alors, où ne faut-il surtout pas emmener votre date sous peine de ruiner toute tentative de romance ? En dernière position, on retrouve… Villeurbanne ! La commune du Rhône décroche une mauvaise note de 20,5 sur 100. Elle peine à nous enchanter avec son manque cruel d'endroits propices aux déclarations d'amour passionnées. Si Villeurbanne décroche le bonnet d'âne du romantisme, ce n'est pas pour rien. Avec ses immeubles impersonnels, ses grandes artères sans âme et son absence de petits recoins charmants, elle n'invite pas vraiment aux balades en amoureux. Pas de quais bucoliques où s'échanger des mots doux, ni de places pittoresques où boire un verre sous des guirlandes lumineuses. Son ambiance est très urbaine, les zones industrielles y sont omniprésentes, sans parler du manque flagrant de verdure… Autant de défauts qui en font une destination peu inspirante pour les amoureux. Ajoutez à cela une météo capricieuse et une vie nocturne plus étudiante que mondaine, et vous obtenez le cocktail parfait pour une soirée sans magie. Bref, si vous voulez un cadre enchanteur pour votre romance, il faudra pousser jusqu'à Lyon… ou carrément changer de ville ! À noter que dans le classement Preply, Villeurbane est suivie de près par Saint-Denis et Saint-Étienne, qui se partagent la déprimante distinction de villes où l'amour a plus de chance de s'éteindre que de s'embraser. Alors, si vous aviez prévu un dîner aux chandelles à Villeurbanne ou une balade romantique à Saint-Denis, peut-être vaut-il mieux revoir vos plans. Même si les vrais diront que tant qu'il y a de l'amour, peu importe le décor, non





