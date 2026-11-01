Villetaneuse : Expulsion de la Bourse du travail au profit d'un service public pour les jeunes

À Villetaneuse, la mairie expulse les syndicats de la Bourse du travail pour installer un service dédié aux jeunes. Les syndicats s'opposent à cette décision et tentent de faire annuler l'expulsion.

La mairie de Villetaneuse, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, a procédé au retrait des locaux de la Bourse du travail afin d'y installer un nouveau service public exclusivement dédié à la jeunesse. Cette mesure administrative a provoqué une vive tension au sein de la municipalité, où des opposants tentent activement de faire annuler cette expulsion qui marque la fin d'une longue période de conflit entre les autorités locales et les organisations syndicales.

Le conflit syndical à Villetaneuse se prolonge

Trois ans après le début d'un conflit emblématique sur le même sujet à Aubervilliers, une dispute similaire a pris forme à Villetaneuse en septembre dernier et continue aujourd'hui d'agiter la vie locale. Une journée d'opposants à ce projet, déjà bien enclenché par l'administration, a eu lieu devant la mairie le mercredi 28 octobre 2026. Cette manifestation souligne l'attachement des travailleurs et des syndicats aux lieux historiques qu'ils occupaient auparavant.

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Le maire de Villetaneuse, Dieunor Excellent, appartenant au divers gauche, n'a pas fait mystère de son intention de reconvertir les espaces. Il prévoit l'installation d'un nouveau service au rez-de-chaussée du 47 rue Roger-Salengro. Cet espace, occupé jusque-là par la Bourse du travail, est présenté comme un lieu où les jeunes Villetaneusiens pourront se retrouver. L'objectif affiché est de les accompagner dans leurs démarches administratives et de les aider à développer leurs projets personnels et professionnels.

Justification de l'expulsion par la mairie

Selon l'élu municipal, ce local, mis à disposition des syndicats jusqu'à présent, fait l'objet d'une absence prolongée d'activité et d'un défaut d'entretien manifeste. Ces constats ont été effectués lors de plusieurs visites effectuées par les services municipaux. Abel Mortada, adjoint au maire, a commenté la situation en affirmant que l'espace aurait été laissé à l'abandon depuis plusieurs années par les occupants précédents.

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La Bourse du travail de Villetaneuse se trouvait effectivement au rez-de-chaussée de ce bâtiment situé au 47 rue Roger-Salengro. Sur une vidéo filmée sur les lieux et diffusée au milieu du mois d'octobre, le maire montre effectivement un état de dégradation dans les locaux. Cependant, il convient de noter que les angles de vue relayés par la communication municipale ne permettent pas d'attester que ce manque d'entretien concerne l'intégralité des locaux occupés.

Réaction vigoureuse des syndicats

La publication de cette vidéo coïncide avec la publication d'un communiqué du Parti communiste de Villetaneuse en date du 14 octobre. Ce dernier affirmait que le maire avait fait changer les serrures pour empêcher l'accès aux syndicats, qualifiant cette action d'arbitraire. Dans une lettre ouverte adressée au maire à la fin du mois de septembre, les unions départementales de huit syndicats se étaient élevées contre le projet municipal.

Ces huit organisations, regroupant la CGT, la CFDT, FO, la FSU, la CFTC, Solidaires, l'Unsa et la CFE CFC, écrivaient conjointement que fermer la Bourse du travail reviendrait à affaiblir un espace de démocratie sociale. Elles rappelaient que des tentatives de fermetures de ces lieux avaient eu lieu dans de nombreuses villes du département, comme à Aubervilliers, à Saint-Ouen, à Bobigny et au Blanc-Mesnil. Seul le projet du Blanc-Mesnil avait abouti jusqu'alors.

Mémoire syndicale et tentative de dialogue

Les syndicats de Seine-Saint-Denis soulignent également les faits d'armes de la Bourse du travail, dont la mémoire remonte notamment à la lutte contre la réforme des retraites en 2023. Ils évoquent l'organisation d'assemblées générales, des actions collectives locales, ou encore des départs en bus pour participer aux manifestations nationales. Les syndicats demandaient au maire de reconsidérer sa position au sujet de cette maison ouverte aux travailleuses, travailleurs et, plus largement, aux Villetaneusiennes et Villetaneusiens.

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Avant de mettre son projet à exécution, Dieunor Excellent assure avoir tenté de joindre à plusieurs reprises la CGT, qui occupait la Bourse, afin d'évoquer la possibilité d'une relocalisation de leurs activités sur la commune. Le syndicat n'aurait alors pas répondu, selon les dires de la mairie. Ce n'est que lorsque le maire a effectivement engagé la démarche d'expulsion qu'il aurait fait face à une levée de boucliers, une version des faits que les journalistes n'ont pas été en mesure de confirmer à ce stade.