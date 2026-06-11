Villeréal : Le Pari Réussi de la Semaine de Quatre Jours et Demi pour l'Épanouissement Scolaire

La commune de Villeréal maintient un rythme scolaire de quatre jours et demi, finançant intégralement les activités périscolaires pour garantir l'égalité des chances et le bien-être des élèves.

Villeréal s'impose aujourd'hui comme un modèle de résistance et de réflexion face aux tendances actuelles de l'organisation scolaire. Alors que plusieurs municipalités à travers la France envisagent un retour à la semaine de quatre jours, cette commune a fait le choix conscient et assumé de maintenir la semaine de quatre jours et demi.

Cette décision, soutenue avec ferveur par l'ensemble de la communauté éducative, ne relève pas d'un simple hasard administratif mais d'une volonté profonde de placer le bien-être et l'épanouissement des enfants au centre des priorités locales. Récemment, cet engagement a été mis en lumière lors d'une intervention sur Radio 4, où des élèves de CP et de CM1, entourés de leurs enseignants et d'élus, ont pu témoigner de la qualité de leur quotidien scolaire.

Le cœur de cette organisation repose sur une conviction pédagogique forte. Pour les enseignants, dont Vincent Andrieux, la répartition des cours sur cinq matinées permet une assimilation bien plus efficace des apprentissages fondamentaux. En effet, les enfants sont naturellement plus disponibles et attentifs en début de journée, et le fait de ne pas condenser les heures de cours sur quatre jours évite une fatigue excessive.

Ce rythme plus régulier favorise une stabilité psychologique et physique indispensable à l'acquisition des connaissances, permettant ainsi aux élèves de progresser sans subir le stress lié à des journées trop denses. L'approche privilégie la qualité du temps passé en classe plutôt que la quantité d'heures accumulées. Au-delà de l'aspect purement académique, Villeréal mise énormément sur les Temps d'activités périscolaires, connus sous l'acronyme TAP.

Ces moments, organisés après la classe, sont vécus par les élèves comme de véritables parenthèses de découverte et de plaisir. La diversité des propositions est impressionnante : des jeux de société classiques aux ateliers de land art, en passant par la photographie ancienne, le sport, la danse, le bricolage et même l'apiculture.

Ces activités, coordonnées par Aurélien Paillé et ses partenaires, permettent aux enfants de développer des compétences transversales et de s'ouvrir à des domaines qu'ils ne pourraient pas explorer dans le cadre strict du programme scolaire. C'est une invitation permanente à l'apprentissage autrement, où la curiosité est stimulée par des interventions extérieures variées. L'un des points les plus remarquables de cette politique est son aspect social.

La municipalité, par la voix de Marie Mondelot, adjointe au maire, a instauré un financement intégral des TAP, représentant un investissement annuel de 17 000 euros. En rendant ces activités totalement gratuites pour les familles, la commune s'attaque frontalement aux inégalités sociales. Chaque enfant, quelle que soit la situation financière de ses parents, a accès aux mêmes opportunités de culture et de loisirs.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2024-2025, le taux de participation a atteint 95 % en maternelle et 90 % en élémentaire. Cette accessibilité universelle renforce la cohésion sociale dès le plus jeune âge et garantit que personne n'est laissé au bord du chemin.

Enfin, l'accompagnement des élèves est complété par le Contrat local d'accompagnement à la scolarité, animé par Émilie Randonnier. Ce dispositif ne se contente pas de soutenir le niveau scolaire, mais travaille activement sur la confiance en soi et la gestion des relations interpersonnelles. En combinant un rythme scolaire équilibré, des activités périscolaires riches et un soutien psycho-affectif, Villeréal crée un écosystème protecteur et stimulant.

La communauté éducative, convaincue des bénéfices culturels et sociaux de ce modèle, entend continuer à informer les familles sur les atouts de cette organisation, prouvant que l'investissement financier dans l'enfance est le placement le plus rentable pour l'avenir de la société





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