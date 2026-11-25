Dominique de Villepin détaille ses propositions sur les retraites, le prix de l'énergie et la sécurité pour La France Humaniste. Analyse de son programme.

Dominique de Villepin, candidat pour le mouvement La France Humaniste à l' élection présidentielle, a dévoilé les contours de son programme politique. Il entend remettre l'État et la justice au cœur de la stratégie nationale pour contrer les menaces extérieures et stabiliser l'économie intérieure.

Refondation du système de retraite à points

Le candidat estime que le débat actuel sur l'âge légal de départ à la retraite est une simple farce qui ne répond pas aux enjeux structurels. Il propose de remplacer les débats politiques stériles par un système universel à points. Cette approche vise à garantir la pérennité du modèle français tout en préservant les droits acquis par les travailleurs.

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Ancrer les coûts énergétiques au nucléaire

Pour réduire la facture électrique des ménages et des entreprises, Dominique de Villepin souhaite raccorder le prix de l'énergie directement à la production nucléaire française. L'objectif est d'utiliser la compétence énergétique nationale comme levier pour baisser les coûts et assurer une indépendance stratégique face aux fluctuations des marchés internationaux.

Adapter le marché du travail à l'IA

L'intelligence artificielle provoque des licenciements et des bouleversements dans les entreprises, exigeant de nouvelles mesures sociales. Le candidat propose un contrat de transition professionnelle sur deux ans pour les salariés impactés. Cette durée permet une reconversion réelle et accompagnée, offrant une sécurité aux travailleurs dont les postes sont menacés par l'automatisation.

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Sécuriser le pouvoir d'achat des Français

La proposition d'augmenter de deux cents euros nets les salaires vise à rapprocher le brut du net pour améliorer le pouvoir d'achat. Cette mesure cherche à soulager les foyres français tout en maintenant la compétitivité économique des entreprises. L'idée est de redonner du sens au travail salarié en augmentant sa valeur perçue et réelle pour les bénéficiaires.

Prévenir les menaces terroristes et extrémistes

La sécurité nationale reste une priorité absolue avec une vigilance accrue contre les attentats terroristes. Dominique de Villepin alerte sur la nécessité de protéger le pays tout en dénonçant ce qu'il juge être un schéma de démocratie illibérale. Il met en garde contre la montée des extrêmes qui inquiète les Français de confession juive, comme le note Frank Tapiro.