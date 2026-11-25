Dominique de Villepin présente son programme pour la présidentielle. Réforme du nucléaire, salaire net et sécurité sont au cœur de ses propositions politiques.

Le candidat à la présidentielle pour le mouvement La France Humaniste, Dominique de Villepin, a dévoilé une série de propositions structurantes visant à redresser l'économie française et à sécuriser le quotidien des citoyens. Ces annonces interviennent dans un contexte politique où les débats autour du pouvoir d'achat et de la défense nationale dominent l'agenda public. Le candidat s'attaque frontalement aux défis majeurs de l'heure, proposant des mécanismes concrets pour inverser la courbe des dépenses énergétiques et stabiliser les revenus des ménages les plus vulnérables.

Stratégie Énergétique et Revenus Fiscaux

Dominique de Villepin plaide explicitement pour un recentrage de la politique énergétique nationale sur l'atome. Il souhaite "raccorder notre facture d'électricité au nucléaire" afin de briser la volatilité des prix et en abaisser significativement le coût final pour les consommateurs. Cette vision repose sur l'idée que la production nucléaire, source d'énergie stable et compétitive, doit devenir le pilier central de la facturation électrique nationale. L'objectif affiché est de déconnecter le prix payé par les ménages des fluctuations géopolitiques ou économiques qui affectent les marchés des combustibles fossiles.

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Parallèlement à cette réforme structurelle, le candidat La France Humaniste met en avant une mesure fiscale directe destinée à améliorer le pouvoir d'achat. Il propose une augmentation de deux cents euros nets sur les salaires. L'explication apportée par Dominique de Villepin réside dans la volonté de "rapprocher le brut du net". Cette démarche vise à réduire l'écart déséquilibrant entre le salaire brut versé par l'employeur et la somme réellement perçue par le salarié sur son compte bancaire. L'enjeu est de maximiser le revenu disponible sans alourdir la pression fiscale globale de manière inefficace.

Protection Sociale Face aux Technologies

La transition vers l'intelligence artificielle suscite des inquiétudes légitimes quant à l'avenir de l'emploi. Face à cette menace potentielle de licenciements massifs dus à l'automatisation, Dominique de Villepin, candidat La France Humaniste, propose un dispositif de protection robuste. Il suggère la mise en place d'un "contrat de transition professionnelle sur deux ans" pour les salariés victimes de ce phénomène. Ce mécanisme ne se limite pas à une simple allocation chômage ; il vise à accompagner les travailleurs dans une reconversion complète et structurée.

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Ce contrat de deux ans représente une réponse institutionnelle directe au choc technologique. Il permet de maintenir un lien social et financier avec les personnes impactées par le remplacement de leurs fonctions par des algorithmes. En prévoyant une période de transition plutôt qu'une rupture brutale, l'objectif est de permettre aux salariés de se former aux nouveaux métiers de l'économie numérique. Cette proposition se veut humaniste en plaçant la dignité du travailleur et sa capacité d'adaptation au cœur des réformes économiques envisagées.

Préoccupations Géopolitiques et Démocratiques

Au-delà des questions économiques, Dominique de Villepin attire l'attention sur les risques sécuritaires qui pèsent sur le territoire national. Il alerte clairement sur la nécessité de rester vigilant face aux menaces terroristes. Dans ses propos, il souligne qu'il faut "soyons attentifs à ce que notre pays ne soit pas la cible d'un attentat terroriste". Cette mise en garde reflète une prise de conscience de la persistance des dangers extrêmeistes en Europe. Le candidat insiste sur la responsabilité de l'État dans la prévention et la protection des populations contre ces attaques ciblées.

Sur le plan politique interne, le candidat La France Humaniste exprime une critique virulente de la scène politique actuelle. Il qualifie le duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen de "farce politique". Cette évaluation négative s'accompagne d'une analyse plus profonde sur la santé de notre régime. Dominique de Villepin, candidat à l'élection présidentielle, prévient que "nous rentrons dans un schéma de démocratie illibérale". Il dénonce une dérive des institutions qui marginaliserait les voix modérées au profit d'une polarisation extrémiste. Cette vision met en avant la nécessité de restaurer un espace de débat centré sur les solutions pratiques plutôt que sur l'idéologie pure.

Climat Politique et Avis des Soutiens

Le contexte sécuritaire et politique est également abordé sous l'angle de l'impact psychologique sur les communautés sensibles. Frank Tapiro, soutien de David Lisnard, note que les Français de confession juive font face à une angoisse particulière. Il observe que "aujourd'hui il y a une crainte des deux extrêmes" pour cette communauté. Cette remarque souligne comment la polarisation politique peut créer un climat de peur ou d'insécurité perçue. Elle met en lumière la complexité de la gestion de la cohésion sociale dans un pays divisé.

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L'ensemble de ces propositions et analyses dessine un profil de candidat qui cherche à se positionner comme une alternative de rationalité. En combinant des mesures économiques précises, une protection sociale adaptée aux nouvelles technologies et une vigilance géopolitique accrue, Dominique de Villepin tente de fédérer autour d'un projet qui lui semble capable de résister aux vents contraires. Son approche vise à répondre aux préoccupations immédiates des Français tout en préparant le pays aux défis structurels des prochaines décennies.