Dominique de Villepin exhorte la France à riposter aux cyberattaques contre les infrastructures critiques. Le fondateur de La France Humaniste exige une défense ferme pour imposer un coût aux agresseurs.

Dominique de Villepin, fondateur du mouvement La France Humaniste, a pris position avec fermeté face à la récurrence des cyberattaques visant les infrastructures critiques, notamment les réseaux de réfrigération et les centres de données. L'ancien Premier ministre français affirme qu'il est impératif de développer une capacité de riposte efficace afin d'imposer un coût significatif à tout acteur étatique ou criminel tentant de perturber le fonctionnement de l'État français.

Impératif de riposte aux cybermenaces

Dans une déclaration publique percutante, Dominique de Villepin souligne la nécessité absolue de prendre cette menace numérique très au sérieux. Il explique que la souveraineté numérique de la nation ne peut plus faire l'économie d'une doctrine de défense proactive. Pour lui, la vulnérabilité des systèmes d'information nationaux expose la population et l'économie à des risques majeurs qui doivent être traités comme des actes de guerre potentiels.

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Le fondateur de La France Humaniste insiste sur le fait que la simple surveillance ou la détection passive ne suffit plus. Il faut être capable de riposter de façon à ce que l'agresseur paie le prix de ses actions. Cette approche défensive offensive vise à dissuader les acteurs malveillants en rendant l'attaque trop coûteuse par rapport au gain espéré, qu'il soit politique, économique ou stratégique.

Protection des données et souveraineté

Au-delà de la réponse militaire ou policière, Dominique de Villepin attire l'attention sur la protection des actifs numériques stratégiques de la France. Il exhorte les décideurs publics à ne pas donner nos data centers et des espaces à tout-va aux acteurs étrangers, en particulier ceux venant des États-Unis. Selon lui, l'externalisation massive de l'hébergement des données sensibles constitue une faille de sécurité nationale qu'il convient de corriger immédiatement.

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La concentration des données au sein de territoires jugés hostiles ou indifférents aux intérêts français expose la République à des risques d'espionnage industriel et politique. Dominique de Villepin plaide donc pour une re-nationalisation partielle des infrastructures de stockage et de traitement des données, garantissant que les secrets d'État et les informations des citoyens restent sous contrôle exclusif français.

Cette position s'inscrit dans une vision plus large de la souveraineté technologique. Le mouvement qu'il dirige estime que la dépendance envers les géants du numérique américains ou chinois menace l'indépendance politique de la France. Il est donc nécessaire de reconstruire une industrie numérique nationale résiliente capable de protéger les intérêts stratégiques du pays sans dépendre de puissances extérieures.

Vision politique et projet de société

En marge de ces questions de sécurité, Dominique de Villepin rappelle les fondements politiques de son mouvement. Il réitère son intention de ne pas proposer la poursuite du macronisme, qu'il juge responsable de nombreuses faiblesses structurelles dénoncées précédemment. Son ambition est de proposer une République fraternelle, basée sur la justice sociale et la solidarité nationale.

Il estime notamment que la répartition entre les actifs et les inactifs se fait mal et n'est pas juste, créant un sentiment d'injustice grandissant au sein de la population. Pour Dominique de Villepin, un projet politique crédible doit répondre à cette fracture sociale tout en garantissant la sécurité des citoyens face aux menaces extérieures et intérieures. L'alliance entre protection économique et justice sociale constitue le socle de son argumentaire.

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Réactions et perspectives électorales

Les réactions autour de ces prises de position sont multiples, notamment dans le contexte de la présidentielle de 2027. Dominique de Villepin se dit réjoui de la candidature de Teddy Riner, considérant que ce champion olympique a une voix à faire entendre et possède la capacité de rassembler les Français. Il approuve l'idée d'avoir un sportif qui a envie de rassembler, voyant en lui un symbole d'excellence et d'unité nationale.

Cependant, les critiques sur les politiques économiques, telles que la hausse du smic jugée comme un petit coup de poupe très insuffisant dans un pays dont les caisses sont vides, montrent que le discours de Villepin s'adresse à un électorat mécontent. En reliant la défense nationale numérique à un projet de société plus large, il tente de construire un pont entre sécurité, souveraineté et justice sociale pour proposer une alternative crédible aux institutions actuelles.