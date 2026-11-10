Dominique de Villepin détaille la stratégie de La France Humaniste face aux cybermenaces, à l'économie et à la présidentielle 2027 avec Teddy Riner.

La France Humaniste, mouvement fondé par Dominique de Villepin, publie une série de positions stratégiques couvrant la cybersécurité, la politique économique et l'avenir politique du pays. Ces déclarations multiples reflètent une volonté affirmée de répondre aux défis contemporains avec une approche souverainiste et sociale distincte du macronisme. Le chef de file souhaite proposer une République fraternelle lors de la présidentielle de 2027 tout en mettant en garde contre les menaces externes.

Villepin exige une riposte ferme aux cybermenaces

Face aux récentes cyberattaques ciblant les infrastructures critiques, notamment les systèmes de réfrigération, Dominique de Villepin insiste sur la nécessité d'une réponse dissuasive et immédiate. Le fondateur de La France Humaniste argumente qu'il est impératif d'être capable de riposter de manière à ce qu'il existe un coût tangible pour tout acteur attaquant la souveraineté numérique française. Il souligne que cette problématique de sécurité informatique doit être prise très au sérieux par les institutions de l'État.

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Dans cette optique de défense nationale numérique, Dominique de Villepin annonce vouloir être prêt à protéger les données stratégiques du pays. Il exprime une opposition catégorique à la cession indiscriminée de nos data centers et de nos espaces de stockage à des investisseurs étrangers, en particulier ceux provenant des États-Unis. Pour lui, la maîtrise des infrastructures digitales est un pilier central de l'indépendance nationale face aux pressions géopolitiques actuelles.

Critique de la hausse du Smic et injustice sociale

Sur le front économique, Dominique de Villepin juge la récente hausse du Smic comme un petit coup de pouce mais qualifie cette mesure de très insuffisante pour un pays dont les caisses de l'État sont vides. Cette évaluation pessimiste du pouvoir d'achat actuel s'inscrit dans une critique plus large de la répartition des richesses entre les actifs et les inactifs. Il estime que ce système actuel se fait mal et n'est pas juste, créant un fossé social durable qui nécessite une réforme structurelle.

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Le mouvement La France Humaniste propose ainsi une refonte des équilibres sociaux pour restaurer la justice économique. Dominique de Villepin réitère son refus de proposer la poursuite du macronisme, qu'il considère comme déconnecté des réalités populaires. À la place, il défend l'idée d'une République fraternelle, mettant l'accent sur la cohésion sociale et le soutien aux catégories les plus vulnérables de la population française.

Soutien à Teddy Riner pour la Présidentielle 2027

Dans le contexte électoral de la Présidentielle 2027, Dominique de Villepin se dit réjouit de la candidature de Teddy Riner au poste de président de la République. Le fondateur de La France Humaniste considère que ce champion olympique possède une voix à faire entendre capable de rassembler les Français au-delà des clivages traditionnels. Il souligne qu'il est bénéfique d'avoir un sportif qui souhaite unir le pays, apportant une dynamique nouvelle au débat politique national.

Les réactions dans le monde du sport ont été positives face à cette annonce, avec des soutiens variés exprimant leur confiance dans la capacité de Teddy Riner à incarner une nouvelle forme de leadership. Dominique de Villepin y voit une opportunité de renouveler le paysage politique en introduisant des valeurs de dépassement de soi et de collectif au cœur de l'action gouvernementale, tout en maintenant un cap clair sur les enjeux de souveraineté et de justice sociale.