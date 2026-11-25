Le candidat La France Humaniste regrette la dissolution de 2024 et propose un programme ambitieux : reconnaissance du vote blanc, abaissement de l'âge du suffrage et réforme des retraites.

Dominique de Villepin, figure emblématique de la droite française et candidat pour le mouvement La France Humaniste, a pris la parole pour exprimer son profond mécontentement concernant les choix stratégiques opérés par Emmanuel Macron en 2024. L'ancien Premier ministre estime que la décision de dissoudre l'Assemblée nationale n'a pas été prise dans le bon ordre, soulignant une rupture avec les principes de stabilité politique qu'il prône. Cette critique s'inscrit dans une vision plus large de la crise politique actuelle, que de Villepin qualifie de symptôme d'une confusion généralisée au sein de la classe dirigeante.

Critique de la dissolution de 2024

Le candidat La France Humaniste n'a pas hésité à utiliser des termes fermes pour décrire la gestion de la crise institutionnelle par le président de la République. Il regrette explicitement qu'Emmanuel Macron n'ait pas respecté la chronologie des événements, estimant que cette improvisation a nui à la crédibilité de l'exécutif. Pour Dominique de Villepin, cette erreur de calcul est le reflet d'un leadership qui privilégie la stratégie politique à court terme au détriment de la cohérence de l'État. Cette position permet de distinguer clairement sa proposition d'une gestion considérée comme hasardeuse par les observateurs politiques attentifs.

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Appel au discernement électoral

Face à ce constat, Dominique de Villepin adresse un message direct aux citoyens lors de la campagne pour l'élection présidentielle. Il exhorte le corps électoral à ne pas voter par colère ni parce qu'il en a assez de la situation actuelle. Selon lui, voter dans un état de frustration ou de révolte pure conduit inévitablement à des résultats contre-productifs pour l'avenir du pays. Il invite à une réflexion apaisée et raisonnée, cherchant ainsi à se positionner comme un garant de la raison face à l'émotion politique. Cet appel vise à recadrer le débat public autour de solutions concrètes plutôt que des frustrations passagères.

Position de David Lisnard

Le soutien de David Lisnard, président de l'association des maires de France et également candidat à la présidentielle, renforce la portée de ces critiques. Il rejoint Dominique de Villepin en considérant les événements récents comme des symptômes d'une confusion qui règne dans la vie politique française. Cette convergence de vues entre deux figures de l'opposition républicaine souligne la profondeur du mécontentement envers le mode de gouvernance actuel. Leur alliance apparente dans le discours politique cherche à offrir une alternative cohérente aux citoyens désabusés.

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Propositions structurelles majeures

Dominique de Villepin présente un programme ambitieux qui touche à plusieurs piliers fondamentaux de la société française. Il propose notamment la reconnaissance officielle du vote blanc, une mesure visant à donner une visibilité politique à l'abstention constructive. Par ailleurs, il souhaite abaisser l'âge du vote à seize ans, encourageant ainsi l'engagement civique dès la fin du collège. Ces initiatives reflètent une volonté de moderniser les institutions pour les rendre plus inclusives et représentatives de la diversité des opinions.

Réforme du système de retraite

Sur le sujet des retraites, Dominique de Villepin considère que le débat actuel sur l'âge légal est une pure farce. Il propose en remplacement un système à points, jugé plus équitable et plus flexible pour les différents parcours professionnels. Cette approche vise à sortir de l'impasse politique actuelle en proposant une solution technique qui pourrait satisfaire un large éventail de catégories sociales. La promesse est de restaurer la confiance dans les institutions en offrant une réforme durable et juste.

Sécurité et politique étrangère

La question de la sécurité nationale occupe une place centrale dans le discours de Dominique de Villepin. Il affirme que la sécurité de la France est directement engagée dans les événements qui se déroulent en Ukraine, soulignant l'urgence de la situation. Pour faire face aux menaces russes sur l'Europe, il propose la création d'une réserve citoyenne. Cette idée vise à renforcer la résilience de la nation face aux crises géopolitiques majeures. Le candidat cherche ainsi à réaffirmer le rôle de la France sur la scène internationale tout en protégeant ses citoyens.

Énergie et coût de la vie

Concernant l'économie et le pouvoir d'achat, Dominique de Villepin souhaite raccorder la facture d'électricité au nucléaire. Cette proposition vise à baisser le coût de l'énergie pour les ménages et les entreprises, en s'appuyant sur la stabilité du mix énergétique français. Il considère que cette mesure est essentielle pour lutter contre l'inflation et soutenir la compétitivité industrielle. En mettant en avant le nucléaire, il défend une vision souverainiste de la politique énergétique du pays.

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Impact sur le marché du travail

Enfin, le candidat aborde les défis posés par l'intelligence artificielle sur l'emploi. Il propose un contrat de transition professionnelle sur deux ans pour les salariés licenciés en raison de l'automatisation. Cette mesure vise à accompagner les travailleurs dans leur reconversion, réduisant ainsi les risques de chômage structurel. Dominique de Villepin entend ainsi préparer la France à la révolution technologique tout en protégeant les acquis sociaux des travailleurs. Son programme se veut ainsi complet, touchant à la fois à la politique intérieure, à la sécurité et à l'économie.