Dominique de Villepin dénonce l'ordre de la dissolution et présente son programme La France Humaniste : vote à 16 ans, réserves citoyennes et réforme des retraites.

Le candidat de La France Humaniste à l'élection présidentielle, Dominique de Villepin, a publié une série de positions politiques marquantes concernant l'avenir institutionnel de la France et la réponse aux crises géopolitiques et sociales actuelles. Après avoir vivement critiqué la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 en affirmant qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté la procédure convenable, il élargit sa vision en proposant des changements structurels profonds pour restaurer la confiance des citoyens.

Critique De La Dissolution Et Symptome De Confusion

Une analyse partagée par David Lisnard, président de l'association des maires de France et lui-même candidat à la présidentielle, qui voit dans cette dissolution un symptôme révélateur de la confusion générale qui s'est installée au sein de la vie politique française. Dominique de Villepin utilise cette circonstance pour lancer un appel solennel à l'électorat, lui demandant instamment de ne pas voter par colère ni par simple lassitude face à la situation, mais de choisir avec lucidité pour l'avenir de la nation plutôt que de laisser le mépris dictant les urnes.

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Reforme Institutionnelle Et Participation Des Jeunes

Afin de renforcer la démocratie, Dominique de Villepin plaide officiellement pour la reconnaissance du vote blanc comme un levier politique légitime et indispensable à la représentativité. Il propose également de baisser l'âge du droit de vote à seize ans pour intégrer les jeunes générations au processus électoral, une mesure visant à responsabiliser les adolescents dès leur entrée dans l'âge adulte civique et à lutter contre l'abstention parmi les jeunes électeurs qui se sentent souvent exclus des décisions qui les concernent directement.

Souverainete Et Securite Face Aux Menaces Russes

Sur le plan de la défense nationale, Dominique de Villepin estime que la sécurité française est directement engagée dans les événements qui se déroulent en Ukraine et considère que les menaces russes pèsent lourdement sur l'ensemble du continent européen. Pour répondre à cette insécurité grandissante, il propose la création d'une réserve citoyenne structurée, offrant aux citoyens une manière concrète de participer à la défense de leurs valeurs et de leur territoire, tout en renforçant le lien entre l'État et ceux qu'il sert par une forme de service civique élargi.

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Reforme Des Retraites Et Protection Des Salaries

Dans le domaine social, le candidat qualifie le débat actuel sur l'âge légal de départ à la retraite de pure farce, proposant à la place un système à points plus équitable qui prendrait en compte la pénibilité des métiers. Il adresse également une attention particulière aux salariés risquant d'être licenciés en raison du développement de l'intelligence artificielle, pour lesquels il met en place un contrat de transition professionnelle de deux ans, garantissant une formation continue et un revenu de substitution pendant cette période de reconversion difficile.

Politique Energetique Et Reduction Du Coût De Vie

Enfin, concernant la crise du coût de la vie, Dominique de Villepin souhaite raccorder la facture d'électricité des ménages et des entreprises à la production nucléaire nationale. Cette mesure vise à baisser le coût énergétique en tirant parti de l'indépendance énergétique offerte par le parc nucléaire français, afin de protéger les consommateurs français de la volatilité des marchés internationaux et de stabiliser les prix de l'énergie sur le long terme pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages modeste.