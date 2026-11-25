Dominique de Villepin détaille sa vision présidentielle pour La France Humaniste. Réformes de la sécurité, du vote et de l'énergie pour restaurer la souveraineté.

Dominique de Villepin, candidat pour le mouvement La France Humaniste à la prochaine élection présidentielle française, a détaillé son programme politique visant à restaurer la souveraineté et la sécurité du pays. Le chef de gouvernement sortant insiste sur le lien direct entre la situation en Ukraine et la sécurité intérieure française. Il appelle à une transformation profonde des institutions et des mécanismes économiques pour protéger les citoyens contre les menaces extérieures et les crises internes.

Positionnement géopolitique et sécurité intérieure

Le candidat affirme que la sécurité nationale est intrinsèquement liée aux événements qui se déroulent en Ukraine. Pour Dominique de Villepin, cette connexion géopolitique exige une vigilance accrue de la part des décideurs français. Il met en garde contre la nécessité de protéger le territoire national face à d'éventuelles menaces terroristes. Cette approche vise à dissuader toute tentative d'attentat sur le sol français en renforçant la résilience stratégique du pays face aux conflits européens.

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En parallèle de la sécurité extérieure, le programme prévoit des ajustements législatifs majeurs pour moderniser la démocratie représentative. Dominique de Villepin propose de reconnaître officiellement le vote blanc dans les processus électoraux futurs. Cette mesure viserait à refléter plus fidèlement la volonté réelle de l'électorat français. Elle chercherait à légitimer les abstentions actives en leur offrant une visibilité juridique distincte des votes nuls.

Propositions de réforme institutionnelle et sociale

Une autre proposition centrale concerne l'abaissement de l'âge du vote à seize ans. Cette initiative vise à intégrer les jeunes citoyens plus tôt dans le débat démocratique. L'objectif est de former une conscience politique dès l'âge de l'obligation scolaire. Cette réforme institutionnelle s'inscrit dans une vision de long terme pour renouveler la participation civique et responsabiliser les nouvelles générations face aux enjeux sociétaux.

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Concernant le débat sur les retraites, Dominique de Villepin qualifie la discussion sur l'âge légal de farce politique. Il privilégie un système à points comme solution de remplacement pour gérer la sécurité sociale. Cette approche cherche à sortir des polémiques récurrentes sur l'âge de départ. Le système à points permettrait une plus grande flexibilité et équité dans le calcul des droits à pension.

Impact économique et soutien aux salariés

Le candidat aborde également la question des licenciements liés à l'intelligence artificielle. Il propose un contrat de transition professionnelle d'une durée de deux ans. Ce dispositif offrirait une protection financière et un accompagnement personnalisé aux salariés impactés par l'automatisation. L'objectif est d'accompagner la transformation numérique sans laisser les travailleurs sur le côté.

Sur le plan des rémunérations, Dominique de Villepin suggère une augmentation nette de deux cents euros pour les salariés. Cette mesure vise à rapprocher le salaire brut du salaire net perçu. L'idée est de rendre le pouvoir d'achat plus tangible pour les ménages. Cette proposition cherche à stimuler la consommation intérieure tout en simplifiant la fiscalité salariale.

Critiques politiques et enjeux énergétiques

Le candidat critique fermement le duel actuel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il décrit cette confrontation comme une farce politique qui détourne l'attention des vrais enjeux. Il met en garde contre un risque de démocratie illibérale selon lui sous-jacent à ces stratégies électorales. Cette position place Dominique de Villepin en marge des deux principaux partis traditionnels.

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Enfin, la question du prix de l'énergie constitue un pilier de son programme. Il souhaite raccorder la facture d'électricité française au coût du nucléaire. Cette stratégie vise à baisser le prix final pour le consommateur en s'appuyant sur l'atout compétitif du parc nucléaire national. Cette mesure répond directement à l'inflation énergétique qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français.