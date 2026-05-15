Villeneuve-sur-Yonne Hip-Hop Event with International Battle and Workshops

The Villeneuve-sur-Yonne hip-hop event will take place on Saturday 13 June, from 17:00, with an international battle and workshops. The date has been set for the 2026 edition of Urban talent, a local hip-hop event. The event will take place in the Parc des Expositions. Eight teams, each composed of two break dancers, will compete in the ninth international battle, with a prize of 600 euros. The teams come from Lille, Nîmes, Bordeaux, Agen, or Limoges, as well as the Canary Islands, Brazil, Venezuela, and Armenia. Laurent Bruneau quickly reacted to the anonymous letter received on Wednesday 13 May, which contained three bullets of large caliber in support of the threats. The opposition to the municipal council is also present. The prefect André has condemned. The competition will be animated by El pistolero, internationally recognized, and DJ Davy Jones. It will start at 20:00. In the afternoon, the dancer Sosax will propose a hip-hop workshop from 17:00. Between 18:30 and 20:00, an autotune workshop will be offered by Uni-V. Then, Linçe will give a concert.

L'événement villeneuvois dédié au hip-hop se déroulera samedi 13 juin, tout au long de la journée, avec initiation et battle internationale. La date est fixée pour l'édition 2026 d'Urban talent, manifestation villeneuvoise dédiée au hip-hop.

Samedi 13 juin, à partir de 17 heures, les Villeneuvois sont invités à rejoindre le parc des expositions pour venir assister, entre autres, à la neuvième battle international. Cette année, huit équipes, composées chacune de deux danseurs break (danse au sol) s'affronteront devant un jury professionnel (Salim, Fresh Mez, Rafy) pour remporter le 'price money' de 600 euros. Ils viennent de Lille, Nîmes, Bordeaux, Agen ou Limoges, des Canaries, du Brésil, du Venezuela ou encore d'Arménie.

Laurent Bruneau a vite réagi au courrier anonyme reçu ce mercredi 13 mai qui contient trois balles de gros calibre au soutien des menaces. Ses opposants au conseil municipal également. Le préfet André a condamné La compétition sera animée par El pistolero, reconnu internationalement, et DJ Davy Jones. Elle démarrera à 20 heures.

Dans l'après-midi, le danseur Sosax proposera un atelier de hip-hop à partir de 17 heures. Entre 18 h 30 et 20 heures, un atelier autotune sera proposé par l'association Uni-V. Puis, Linçe donnera un concert. Dès 10 ans, gratuit, sur inscription par message privé via Facebook, @So Sosax, ou via Instagram, @so-saxx, ou par téléphone au 06 80 14 74 38





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